ليلة سوداء لـ #ريال_مدريد و #تشيلسي، وفوز كبير لكل من #توتنهام و #ليفربول و #سيتي

نتناول اليوم في تقريرنا التفاعل العربي عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع مباريات كرة القدم التي تلعب خلال عطلة نهاية الأسبوع في دول أوروبية أهمها انجلترا وإسبانيا.

مصدر الصورة Getty Images Image caption محمد صلاح يحتفل بهدفه السادس أمام واتفورد خلال المواجهات الثلاث الماضية بين الفريقين

ليلة سوداء لريال مدريد

مصدر الصورة Getty Images Image caption مدريد يواجه أحد اسوأ مواسمه

وتفاعل المغردون العرب بشغف مع النتيجة المفاجئة لمباراة أمس السبت بين ريال مدريد ونظيره إيبار في الدوري الاسباني.

وانتهت المباراة بخسارة كبيرة لريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، فيما يعتبر أحد اسوأ المواسم للنادي الاسباني الذي يحتل المركز السادس حاليا في قائمة الدوري الاسباني.

وظهر اسم ريال مدريد بالعربية في نحو عشرين الف تغريدة، بينما ظهر اسم الفريق الاسباني بالإنجليزية في نحو مئتي ألف تغريدة، على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وربط مغردون بين رحيل رونالدو وتدهور مستوى الفريق الإسباني.

توتنهام يتفوق في ديربي لندن

مصدر الصورة Getty Images Image caption سون هيونغ مين سجل هدف مميز لفريقه توتنهام

وننتقل إلى تفاعل المغردين العرب مع الدوري الانجليزي الذي رجع هذا الأسبوع بعد غياب الأسبوع الماضي نظرا لسريان المباريات الدولية.

واهتم رواد مواقع التواصل العرب بعدد من المباريات التي جرت أمس، وجاء أكبر كم من التغريدات حول مباراة ديربي لندن التي جمعت توتنهام وتشيلسي، وانتهت بخسارة كبيرة لتشيلسي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

ووصف المغردون أداء تشيلسي بالمزري فيما يعتبر خسارته الأولى في الدوري هذا الموسم، مشيدين بأداء توتنهام في المباراة الذي وصف بالأفضل هذا الموسم، وظهر اسما الفريقين بالعربية في اكثر من 14 الف تغريدة على مدار اليوم الماضي.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AzizBPL بدون صفقات، بدون دعم اداري، بدون ملعب، بدون دعم فيرتونغين سانشيز تريبييه وديمبيلي



ويحقق ٣٠ نقطة من أصل ٣٩

وبعيد عن صدارة الترتيب بـ٥ نقاط



وهناك من لم يقتنع بعمله لأنه لم يحقق الألقاب



'انه ساحر، هل تعلمون' هذا ما يقوله جماهير توتنهام في وصف صانع فرحتهم ماوريسيو بوتشيتينو pic.twitter.com/HUKxGuxs3r — عزيّز (@AzizBPL) ٢٤ نوفمبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @mohammedawaad عظيمة ردة فعل توتنهام، بعد بداية سيئة من حيث الأداء، وأجواء سلبية بسبب تأخر الملعب وغياب الصفقات والنتائج الأوروبية.. حتى وصلت الأنباء بأن مدربهم قرر الرحيل، لكنهم رغم ذلك، حافظوا على ثباتهم، وباتوا اليوم أصحاب المركز الثالث، ملحقين الخسارة الأولى في الدوري بتشلسي مع ساري. pic.twitter.com/CrQbDFsBNQ — محمد عواد (@mohammedawaad) ٢٤ نوفمبر ٢٠١٨

سيتي وليفربول وتفوق مستمر

مصدر الصورة Getty Images Image caption رحيم ستيرلنغ (يسار الصورة) لاعب المنتخب الانجليزي يحتفل مع ليروي ساني لاعب المنتخب الفرنسي بعد هدف سيتي الثالث

وتابع ايضا العرب وخاصة المصريين منهم مباراة ليفربول أمام واتفورد على أرض الأخير وانتهت بفوز ليفربول بثلاثة أهداف نظيفة سجل أولها النجم المصري محمد صلاح.

وبدأ التسجيل لليفربول محمد صلاح في الشوط الثاني فيما بدت مباراة صعبة للنادي الانجليزي على أرض واتفورد، وتلى هدف صلاح هدف من المدافع الانجليزي الكسندر ارنولد وهو أول هدف يسجله لليفربول.، واختتم التهديف البرازيلي فيرمينيو.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @SarahAbdelbaky1 بات محمد صلاح أكثر لاعبي ليفربول إحرازا للأهداف تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، رغم خوضه 41% من المباريات فقط.



وكان صلاح سجل اليوم هدفاً أمام واتفورد ليصبح هذا الفريق هو الضحية المفضلة للفرعون المصري، إذ لعب ضده 3 مباريات سجل 6 أهداف وصنع هدفاً.@MoSalah pic.twitter.com/Z7Dk1gG9qN — Sarah Abdelbaky (@SarahAbdelbaky1) ٢٤ نوفمبر ٢٠١٨

وظهر اسم ليفربول بالعربية في أكثر من ثلاثة آلاف تغريدة على مدار الأربع والعشرين ساعة الماضية.

بينما لعب مانشستر سيتي مباراة بدت سهلة أمام ويست هام اللندني، تألق فيها ستيرلينج بهدف، وليروي ساني بهدفين. وانتهت المباراة برباعية نظيفة لسيتي.

وبنتيجة سيتي يحتل صدارة الدوري الانجليزي يليه في المركز الثاني ليفربول بفارق نقطتين.