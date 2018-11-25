ليلة سوداء لـ #ريال_مدريد و #تشيلسي، وفوز كبير لكل من #توتنهام و #ليفربول و #سيتي
نتناول اليوم في تقريرنا التفاعل العربي عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع مباريات كرة القدم التي تلعب خلال عطلة نهاية الأسبوع في دول أوروبية أهمها انجلترا وإسبانيا.
ليلة سوداء لريال مدريد
وتفاعل المغردون العرب بشغف مع النتيجة المفاجئة لمباراة أمس السبت بين ريال مدريد ونظيره إيبار في الدوري الاسباني.
وانتهت المباراة بخسارة كبيرة لريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، فيما يعتبر أحد اسوأ المواسم للنادي الاسباني الذي يحتل المركز السادس حاليا في قائمة الدوري الاسباني.
وظهر اسم ريال مدريد بالعربية في نحو عشرين الف تغريدة، بينما ظهر اسم الفريق الاسباني بالإنجليزية في نحو مئتي ألف تغريدة، على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.
وربط مغردون بين رحيل رونالدو وتدهور مستوى الفريق الإسباني.
توتنهام يتفوق في ديربي لندن
وننتقل إلى تفاعل المغردين العرب مع الدوري الانجليزي الذي رجع هذا الأسبوع بعد غياب الأسبوع الماضي نظرا لسريان المباريات الدولية.
واهتم رواد مواقع التواصل العرب بعدد من المباريات التي جرت أمس، وجاء أكبر كم من التغريدات حول مباراة ديربي لندن التي جمعت توتنهام وتشيلسي، وانتهت بخسارة كبيرة لتشيلسي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.
ووصف المغردون أداء تشيلسي بالمزري فيما يعتبر خسارته الأولى في الدوري هذا الموسم، مشيدين بأداء توتنهام في المباراة الذي وصف بالأفضل هذا الموسم، وظهر اسما الفريقين بالعربية في اكثر من 14 الف تغريدة على مدار اليوم الماضي.
سيتي وليفربول وتفوق مستمر
وتابع ايضا العرب وخاصة المصريين منهم مباراة ليفربول أمام واتفورد على أرض الأخير وانتهت بفوز ليفربول بثلاثة أهداف نظيفة سجل أولها النجم المصري محمد صلاح.
وبدأ التسجيل لليفربول محمد صلاح في الشوط الثاني فيما بدت مباراة صعبة للنادي الانجليزي على أرض واتفورد، وتلى هدف صلاح هدف من المدافع الانجليزي الكسندر ارنولد وهو أول هدف يسجله لليفربول.، واختتم التهديف البرازيلي فيرمينيو.
وظهر اسم ليفربول بالعربية في أكثر من ثلاثة آلاف تغريدة على مدار الأربع والعشرين ساعة الماضية.
بينما لعب مانشستر سيتي مباراة بدت سهلة أمام ويست هام اللندني، تألق فيها ستيرلينج بهدف، وليروي ساني بهدفين. وانتهت المباراة برباعية نظيفة لسيتي.
وبنتيجة سيتي يحتل صدارة الدوري الانجليزي يليه في المركز الثاني ليفربول بفارق نقطتين.