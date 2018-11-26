ردود فعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي على قرار العفو الإماراتي عن بريطاني أدانته محكمة إماراتية بالتجسس لصالح جهات خارجية.

"ماذا لو لم يكن بريطانياً؟"

مصدر الصورة DANIELA TEJADA Image caption الأكاديمي البريطاني المدان بالتجسس ماثيو هيدجيز

انتشرت ردود فعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي وخاصة الخليج على القرار الإماراتي بالعفو عن البريطاني ماثيو هيدجيز.

وأعلن متحدث باسم الحكومة الإماراتية العفو في التلفزيون الرسمي، وأعاد التأكيد على أن السلطات لا تزال تعتقد أنه كان يتجسس لصالح بريطانيا.

ولكنها قالت إنها عفت عنه، بينما قال وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، إن الحكومة "لم تطلع على أي دليل" يثبت صحة اتهامه بالتجسس.

وجاءت ردود فعل عربية على الخبر.

وبينما رحب البريطانيون بالقرار، غرد بعض العرب قائلين إن ماثيو لو لم يكن بريطانيا لما تم العفو عنه، متهمين الإماراتيين بالإنحياز لصالح بريطانيا.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @khaliddeafallah الإمارات تصدر عفوا عن أكاديمي بريطاني مدان بالتجسس…

حكمت عليه المحكمة بالسجن المؤبد من إسبوع واليوم يصدر عنه عفو

ماذا لو لم يكن بريطانيا — خـ ضيف ـالـ الله ـد (@khaliddeafallah) ٢٦ نوفمبر ٢٠١٨

بينما أشار إماراتيون إلى أن البريطاني ليس الأول الذي يتم العفو عنه في ظروف مماثلة.