مغردون عرب تعليقا على عفو الإمارات عن البريطاني المدان بالتجسس: "ماذا لو لم يكن بريطانياً؟"

  • 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018

ردود فعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي على قرار العفو الإماراتي عن بريطاني أدانته محكمة إماراتية بالتجسس لصالح جهات خارجية.

"ماذا لو لم يكن بريطانياً؟"

مصدر الصورة DANIELA TEJADA
Image caption الأكاديمي البريطاني المدان بالتجسس ماثيو هيدجيز

انتشرت ردود فعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي وخاصة الخليج على القرار الإماراتي بالعفو عن البريطاني ماثيو هيدجيز.

وأعلن متحدث باسم الحكومة الإماراتية العفو في التلفزيون الرسمي، وأعاد التأكيد على أن السلطات لا تزال تعتقد أنه كان يتجسس لصالح بريطانيا.

ولكنها قالت إنها عفت عنه، بينما قال وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، إن الحكومة "لم تطلع على أي دليل" يثبت صحة اتهامه بالتجسس.

وجاءت ردود فعل عربية على الخبر.

وبينما رحب البريطانيون بالقرار، غرد بعض العرب قائلين إن ماثيو لو لم يكن بريطانيا لما تم العفو عنه، متهمين الإماراتيين بالإنحياز لصالح بريطانيا.

بينما أشار إماراتيون إلى أن البريطاني ليس الأول الذي يتم العفو عنه في ظروف مماثلة.

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