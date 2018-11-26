مغردون عرب تعليقا على عفو الإمارات عن البريطاني المدان بالتجسس: "ماذا لو لم يكن بريطانياً؟"
ردود فعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي على قرار العفو الإماراتي عن بريطاني أدانته محكمة إماراتية بالتجسس لصالح جهات خارجية.
"ماذا لو لم يكن بريطانياً؟"
انتشرت ردود فعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي وخاصة الخليج على القرار الإماراتي بالعفو عن البريطاني ماثيو هيدجيز.
وأعلن متحدث باسم الحكومة الإماراتية العفو في التلفزيون الرسمي، وأعاد التأكيد على أن السلطات لا تزال تعتقد أنه كان يتجسس لصالح بريطانيا.
ولكنها قالت إنها عفت عنه، بينما قال وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، إن الحكومة "لم تطلع على أي دليل" يثبت صحة اتهامه بالتجسس.
وجاءت ردود فعل عربية على الخبر.
وبينما رحب البريطانيون بالقرار، غرد بعض العرب قائلين إن ماثيو لو لم يكن بريطانيا لما تم العفو عنه، متهمين الإماراتيين بالإنحياز لصالح بريطانيا.
بينما أشار إماراتيون إلى أن البريطاني ليس الأول الذي يتم العفو عنه في ظروف مماثلة.