هل #حضاره_الكويت_اقدم_من_الفراعنه ؟ هاشتاغ يشعل "حربا كلامية"

بعد اكتشاف أثري جديد في الكويت، المغردون الكويتيون يتداولون هاشتاغ #حضاره_الكويت_اقدم_من_الفراعنه.

"#حضاره_الكويت_اقدم_من_الفراعنه"

مصدر الصورة Getty Images Image caption رسوم للفراعنة القدماء

انتشر هاشتاغ بين المغردين العرب، وخاصة بين الكويتيين والمصريين، متسببا في "حرب كلامية" بين المغردين.

وانتشر #حضاره_الكويت_اقدم_من_الفراعنه بعدما ظهر خبر عن أكتشاف آثار مدينة عند الساحل الشمالي للكويت يعود تاريخها إلى 7500 عام.

ونقلت صحف محلية أن الاكتشاف هو لـ "أقدم معبد في منطقة الخليج العربي في منطقة الصبية يعود إلى 'حضارة العبيد ' ويقدر عمره بـ 7300 سنة تقريبا".

وسخر المغردون المصريون من الهاشتاغ الذي ورد عليه أكثر من 12 ألف تغريدة على مدار اليومين الماضيين.

بينما تناول المغردون الكويتيون الهاشتاغ بنبرة من السخرية، ونشروا عددا من الصور لرجال كهف كاتبين عليها تعليقات طريفة.