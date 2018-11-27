مغردون مصريون ينضمون للتونسيين في هاشتاغ #زيارة_المنشار_عار ومغردون آخرون يردون #ولي_العهد_في_بلده_الثاني_مصر
زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى مصر تثير جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين المرحب لها والمندد بها.
#زيارة_المنشار_عار
تفاعل مصريون وسعوديون مع زيارة محمد بن سلمان إلى مصر، وتنوعت الآراء تجاه زيارته التي تأتي ضمن جولة لولي العهد في المنطقة.
ونجد صباح الثلاثاء انتشارا لهاشتاغ #زيارة_المنشار_عار وهو هاشتاغ تبناه المغردون المصريون بعدما ظهر في تونس حيث استخدمه التونسيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي لرفض قدوم بن سلمان إلى بلدهم.
ويشير الهاشتاغ إلى مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول.
وورد على هاشتاغ #زيارة_المنشار_عار أكثر من 15 ألف تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.
#محمد_بن_سلمان_نورت_مصر
وظهرت هاشتاغات ترحب بزيارة ولي العهد إلى مصر، مثل #ولي_العهد_في_بلده_الثاني_مصر، و #محمد_بن_سلمان_نورت_مصر.
ويظهر تحليلنا للهاشتاغين انتشارهما في السعودية بقدر أكبر من انتشارهما في مصر، كما يوضح الرسم التحليلي التالي.
وورد على هاشتاغ #ولي_العهد_في_بلده_الثاني_مصر نحو ستين ألف تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية، بينما ظهر هاشتاغ #محمد_بن_سلمان_نورت_مصر في نحو عشرة آلاف تغريدة.