زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى مصر تثير جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين المرحب لها والمندد بها.

#زيارة_المنشار_عار

مصدر الصورة Reuters Image caption الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل ولي العهد السعودي

تفاعل مصريون وسعوديون مع زيارة محمد بن سلمان إلى مصر، وتنوعت الآراء تجاه زيارته التي تأتي ضمن جولة لولي العهد في المنطقة.

ونجد صباح الثلاثاء انتشارا لهاشتاغ #زيارة_المنشار_عار وهو هاشتاغ تبناه المغردون المصريون بعدما ظهر في تونس حيث استخدمه التونسيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي لرفض قدوم بن سلمان إلى بلدهم.

ويشير الهاشتاغ إلى مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول.

وورد على هاشتاغ #زيارة_المنشار_عار أكثر من 15 ألف تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @gamaleid عذرا شعب اليمن العظيمة

عذرا الشهيد #جمال_خاشقجي

عذرا لكل ضحايا المجرم محمد بن سلمان

لم يمنعنا من اعلان رفض زياته بقوة تليق بمصر وشعبها ، سوى القمع والنظام البوليسي.#زيارة_المنشار_عار — Gamal Eid (@gamaleid) ٢٦ نوفمبر ٢٠١٨

#محمد_بن_سلمان_نورت_مصر

وظهرت هاشتاغات ترحب بزيارة ولي العهد إلى مصر، مثل #ولي_العهد_في_بلده_الثاني_مصر، و #محمد_بن_سلمان_نورت_مصر.

ويظهر تحليلنا للهاشتاغين انتشارهما في السعودية بقدر أكبر من انتشارهما في مصر، كما يوضح الرسم التحليلي التالي.

مصدر الصورة Spredfast Image caption رسم توضيحي يظهر معدل استخدام هاشتاغ #ولي_العهد_في_بلده_الثاني_مصر، و #محمد_بن_سلمان_نورت_مصر

وورد على هاشتاغ #ولي_العهد_في_بلده_الثاني_مصر نحو ستين ألف تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية، بينما ظهر هاشتاغ #محمد_بن_سلمان_نورت_مصر في نحو عشرة آلاف تغريدة.