يستمر في مصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي الجدل حول قضية القطط والكلاب وتصديرها من مصر.

"أبو مكة" يتصدى لتصدير القطط والكلاب

مصدر الصورة @MoSalah Image caption محمد صلاح مع قطتيه في الصورة التي نشرها عبر حسابه على تويتر

وكان نشطاء قد أطلقوا حملة في مصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي احتجاجا على ما وصفوه بقرار الحكومة السماح لشركات خاصة بتصدير آلاف القطط والكلاب إلى الخارج.

ويتخوف النشطاء من أن هذه الحيوانات ستصدر لدول قد تتعرض فيها للتعذيب أو الذبح بغرض الأكل.

يمكنكم التعرف على المزيد من التفاصيل في التقرير التالي:

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو قطط وكلاب للتصدير من مصر

ونشر لاعب ليفربول الانجليزي والمنتخب المصري محمد صلاح تغريدة مساء الاثنين يندد فيها بتصدير القطط والكلاب.

وأرفق تغريدته، التي تم تداولها نحو ستة آلاف مرة منذ نشرها، بصور له مع قطتيه.

ونشر مغردون مصريون ردا على تغريدة صلاح صورا لقططهم.