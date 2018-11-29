باتت لعبة "ببجي" pubg تؤرق المسؤولين في مصر بسبب سلوك لاعبيها العنيف الذي قد يدفعهم إلى القتل أحيانا.

مصدر الصورة PubG

و تنامت المخاوف من اللعبة بعد قتل طالب مصري معلمته معترفا أثناء التحقيقات أنه استوحى فكرة القتل من لعبة "ببجي".

ولا يعد هذا الحادث الأول من نوعه في العالم العربي، إذ شهد العراق حوادث مشابهة بسبب هذه اللعبة المعروفة أيضا باسم "ساحات معارك اللاعبين المجهولين".

وقد أعلنت شرطة أربيل قبل أسبوع مقتل شاب أثناء محاولته محاكاة لعبة "الببجي" مع أصدقائه.

واللعبة هي عبارة عن معارك يشارك فيها لاعبون من مختلف أنحاء العالم عبر الإنترنت.

وفي كل معركة يتصارع 100 لاعب في رقعة مملوءة بالأدوات والأسلحة المختلفة، ومن ثم يقاتلون بعضهم حتى يموت الجميع وينجو شخص واحد.

وأصبحت اللعبة في مقدمة التطبيقات التي يجرى تحميلها في أكثر من 100 دولة حول العالم.

فتاوى وخطب تحذر من لعبة "ببجي"

وتتعالى مطالب بحظر اللعبة عربيا، إذ يبحث البرلمان المصري إمكانية حذف لعبة "ببجي".

ومع الانتشار السريع للعبة، انتشرت فتاوى وخطب تدعو إلى منعه.

فقد أفرد إمام جامع النعمان في العراق جزءا من خطبة الجمعة الماضية للحديث عن المخاطر الكبيرة للعبة على المجتمع.

و ذكر الإمام بأن المحاكم العراقية فيها عشرات حالات الطلاق والقتل بسبب تلك اللعبة.

كما أصدر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بيانا حذر خلاله من هذه اللعبة.

وسبق هذا البيان فتوى تحرم ممارسة هذه اللعبة.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي العرب مع التحذيرات والخطب من خلال عدة هاشتاغات #ببجي و #اتصالات_ البرلمان.

و تحدث البعض عن تجربته مع هذه اللعبة، وعبروا عن شغفهم الشديد بها وهذا ما يجعلها أقرب للإدمان.

في حين أعرب آخرون عن خوفهم وطالبوا السلطات بالإسراع إلى حجبها.

وأشار البعض إلى أن اللعبة تحولت إلى منصة خفية يستقطب من خلالها تنظيم داعش الشباب.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @shathaabujarh لما العب ببجي واكون في اللحظة الحاسمة اللحظة الي فعلياً يرتفع الادرينالين الى ذروته ، فجأة يجي احد يحكيني بسالفة بيض ويشتت انتباهي و يتصلون الناس وتشتغل اشعارات الواتس والسناب ، ليششش كذا !! #PUBG_MOBILE — شذى (@shathaabujarh) ٢٩ نوفمبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @baraahsameh جماعة حد يجي يقنع ماما ان pubg مش تبع داعش ولا هم بيجهزونا علشان نحارب معهم علشان انا زجت من كتر ما بقنعها — Baraah⚓️ (@baraahsameh) ٢٨ نوفمبر ٢٠١٨