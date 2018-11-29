فقرة "فنية" بمهرجان في السعودية "تثير غضب" السودان

لاتزال فقرة "فنية" حول السودان في مهرجان مدينة الطائف السعودية تشغل المغردين السودانيين.

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وكانت الشرطة السعودية ألقت القبض على رجل أغضب السودان شعبيا ورسميا، لتقليده السودانيين بطريقة اعتبرها البعض مهينة.

الشخصية الرئيسية في العرض هي نموذج لسوداني بالجلباب والعمّة ويرقص على أنغام أغنية سودانية بطريقة مضحكة ومبتذلة، بحسب وصف البعض.

وأثار المقطع ردود فعل غاضبة، ما حدا بالسفارة السودانية في الرياض إلى إصدار بيان تنقد فيه العرض.

وقال البيان: "إن السفارة عازمة على الوصول لكل الأشخاص والجهات التي شاركت في هذا العمل أو روجت له، وابتدرت لأجل ذلك سلسلة من الاتصالات وقامت بحزمة من الإجراءات".

وقد عبر سودانيون عن امتعاضهم الشديد من العرض عبر هاشتاغ #مهرج_الطايف_يسيء_للسودان.

وينتقد المغردون ما أسموها بمحاولات التنميط الجارح للسودانيين على القنوات العربية والتي تصورهم على أنهم لا يستطيعون الكلام ويميلون للنوم والكسل، على حد قولهم.