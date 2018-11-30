الممثل السوري عباس النوري: صلاح الدين الأيوبي "كذبة" تثير جدلا
أثار تصريحات صدرت مؤخرا للممثل السوري عباس النوري عن الزعيم الإسلامي التاريخي صلاح الدين الأيوبي جدلا.
وقال النوري عبر قناة إذاعية محلية إن القائد الإسلامي صلاح الدين الأيوبي "كذبة" مما أثار ردود فعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
واستهجن النوري في تعليقاته وجود تمثال كبير لصلاح الدين الأيوبي بوسط دمشق.
وأضاف النوري أن "ما يعرف عن تحرير صلاح الدين للقدس غير صحيح، وأنه تم بشروط صليبية بدون معارك"، على حد وصفه.
وقال إن "المصريين في حقبة الرئيس جمال عبد الناصر أرادوا تصدير ما يعرف بالمخلص للأمة العربية، فقدموا صلاح الدين على أنه المحرر للقدس من الاحتلال الصليبي، إلا أن صلاح الدين لم يدخل القدس حربا، بل دخلها سلما".
وأثارت تصريحات النوري التي جاءت في إذاعة المدينة السورية تحفظ البعض، متهمين الممثل السوري بالمذهبية.
ويعرف الممثل السوري بدوره في مسلسل "باب الحارة" والذي تقمص فيه شخصية "أبو عصام".