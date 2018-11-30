أثار تصريحات صدرت مؤخرا للممثل السوري عباس النوري عن الزعيم الإسلامي التاريخي صلاح الدين الأيوبي جدلا.

مصدر الصورة Getty Images Image caption تمثال صلاح الدين بوسط دمشق

وقال النوري عبر قناة إذاعية محلية إن القائد الإسلامي صلاح الدين الأيوبي "كذبة" مما أثار ردود فعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

مصدر الصورة Twitter Image caption الممثل السوري عباس النوري خلال مداخلته على إذاعة المدينة السورية

واستهجن النوري في تعليقاته وجود تمثال كبير لصلاح الدين الأيوبي بوسط دمشق.

وأضاف النوري أن "ما يعرف عن تحرير صلاح الدين للقدس غير صحيح، وأنه تم بشروط صليبية بدون معارك"، على حد وصفه.

وقال إن "المصريين في حقبة الرئيس جمال عبد الناصر أرادوا تصدير ما يعرف بالمخلص للأمة العربية، فقدموا صلاح الدين على أنه المحرر للقدس من الاحتلال الصليبي، إلا أن صلاح الدين لم يدخل القدس حربا، بل دخلها سلما".

وأثارت تصريحات النوري التي جاءت في إذاعة المدينة السورية تحفظ البعض، متهمين الممثل السوري بالمذهبية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @kasimf الممثل السوري عباس النوري يقول إن صلاح الدين الايوبي سلم الساحل السوري و لم يحرر القدس بل بإتفاق... طيب

بحكم معرفة عباس التاريخية الواسعة هل يمكن ان يقول لنا من سلم وباع الجولان؟!

صلاح الدين برضو؟ pic.twitter.com/OZlW9aBAdX — فيصل القاسم (@kasimf) ٢٩ نوفمبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @YZaatreh صلاح الدين الأيوبي "كذبة كبيرة" بحسب الممثل السوري "الشبيح" عباس النوري، وهو لم يحرر القدس برأيه. الحق أن المشكلة لا تبدأ من العقل، بل من الضمير، إذ ماذا يتبقى من ضمير إنسان ينحاز لطاغية طائفي قتل وهجّر نصف شعبه، مع تدمير البلد لأجل بقائه؟! مهمة العقل هي توفير المبررات. — ياسر الزعاترة (@YZaatreh) ٣٠ نوفمبر ٢٠١٨

ويعرف الممثل السوري بدوره في مسلسل "باب الحارة" والذي تقمص فيه شخصية "أبو عصام".