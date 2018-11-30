الممثل السوري عباس النوري: صلاح الدين الأيوبي "كذبة" تثير جدلا

  • 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018

أثار تصريحات صدرت مؤخرا للممثل السوري عباس النوري عن الزعيم الإسلامي التاريخي صلاح الدين الأيوبي جدلا.

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Image caption تمثال صلاح الدين بوسط دمشق

وقال النوري عبر قناة إذاعية محلية إن القائد الإسلامي صلاح الدين الأيوبي "كذبة" مما أثار ردود فعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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Image caption الممثل السوري عباس النوري خلال مداخلته على إذاعة المدينة السورية

واستهجن النوري في تعليقاته وجود تمثال كبير لصلاح الدين الأيوبي بوسط دمشق.

وأضاف النوري أن "ما يعرف عن تحرير صلاح الدين للقدس غير صحيح، وأنه تم بشروط صليبية بدون معارك"، على حد وصفه.

وقال إن "المصريين في حقبة الرئيس جمال عبد الناصر أرادوا تصدير ما يعرف بالمخلص للأمة العربية، فقدموا صلاح الدين على أنه المحرر للقدس من الاحتلال الصليبي، إلا أن صلاح الدين لم يدخل القدس حربا، بل دخلها سلما".

وأثارت تصريحات النوري التي جاءت في إذاعة المدينة السورية تحفظ البعض، متهمين الممثل السوري بالمذهبية.

ويعرف الممثل السوري بدوره في مسلسل "باب الحارة" والذي تقمص فيه شخصية "أبو عصام".

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