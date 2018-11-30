سلم "يتحرك بمفرده" يذهل أهالي قرية هندية

أصيب مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في العالمين العربي والغربي بالاستغراب والذهول بعد انتشار مقطع فيديو لسلم يمشي بمفرده في الهند.

مصدر الصورة YouTube Video Break Image caption سلم يمشي بمفرده في الهند

صور المقطع في قرية تابعة لمدينة كيرالا الهندية وأعاد نشره عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم، ووصفوا ما شاهدوه بالظاهرة الغريبة التي لم يشاهدوا مثيلا لها من قبل.

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واعتبر بعض المغردين أن لهذه الظاهرة تفسيرا علميا بسيطا بعيد عن الخرافات التي تناقلها البعض إذ يمكن للجوامد أن تتحرك على المنحدرات وذلك لأن قوة الجاذبية كافية ليستمر السلم في التحرك.