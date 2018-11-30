سلم "يتحرك بمفرده" يذهل أهالي قرية هندية

  • 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018

أصيب مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في العالمين العربي والغربي بالاستغراب والذهول بعد انتشار مقطع فيديو لسلم يمشي بمفرده في الهند.

مصدر الصورة YouTube Video Break
Image caption سلم يمشي بمفرده في الهند

صور المقطع في قرية تابعة لمدينة كيرالا الهندية وأعاد نشره عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم، ووصفوا ما شاهدوه بالظاهرة الغريبة التي لم يشاهدوا مثيلا لها من قبل.

واعتبر بعض المغردين أن لهذه الظاهرة تفسيرا علميا بسيطا بعيد عن الخرافات التي تناقلها البعض إذ يمكن للجوامد أن تتحرك على المنحدرات وذلك لأن قوة الجاذبية كافية ليستمر السلم في التحرك.

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