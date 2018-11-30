سلم "يتحرك بمفرده" يذهل أهالي قرية هندية
- 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
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أصيب مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في العالمين العربي والغربي بالاستغراب والذهول بعد انتشار مقطع فيديو لسلم يمشي بمفرده في الهند.
صور المقطع في قرية تابعة لمدينة كيرالا الهندية وأعاد نشره عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم، ووصفوا ما شاهدوه بالظاهرة الغريبة التي لم يشاهدوا مثيلا لها من قبل.
واعتبر بعض المغردين أن لهذه الظاهرة تفسيرا علميا بسيطا بعيد عن الخرافات التي تناقلها البعض إذ يمكن للجوامد أن تتحرك على المنحدرات وذلك لأن قوة الجاذبية كافية ليستمر السلم في التحرك.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم حصلت ظاهرة غريبة في الهند سلم يمشي لحاله😜👆Posted by Mohamed Badahman on Sunday, 25 November 2018
نهاية فيسبوك الرسالة التي بعث بها Mohamed
اول مرة اشوف سلم يمشي 😱😱😱😱😱Posted by كانو بوهزاع on Thursday, 22 November 2018
نهاية فيسبوك الرسالة التي بعث بها شناص ســـيـــتـــي
سلم يمشي . جبهة ذات السلالم .Posted by مهدي سراج الهمداني on Saturday, 24 November 2018
نهاية فيسبوك الرسالة التي بعث بها مهدي