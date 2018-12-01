بن سلمان في قمة الـ 20: "هاي فايف"بوتين وابتسامة لترامب وصورة "مثيرة" مع اردوغان

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مع انطلاق قمة الدول العشرين أمس بالعاصمة الأرجنتنية بيونس أيريس، توجهت الأنظار نحو ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لترصد تعامل قادة العالم معه.

وكان ولي العهد السعودي عقد لقاءات مع قادة الدول المشاركة في قمة العشرين.

بن سلمان وبوتين و "الهاي فايف"

حظيت لقطات المصافحة الحارة بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والأمير محمد بن سلمان، بانتشار واسع.

فقد رفع بوتين يديه ليصافح بن سلمان على طريقة "هاي فايف".

كما رصدت الكاميرات الأمير السعودي مع الرئيس الروسي وهما يضحكان ويتبادلان أطراف الحديث.

و اعتبر مغردون أن تلك اللقطات أظهرت مستوى من الحميمية بين الزعمين إذ بديا كأنهما صديقان قديمان.

كما قرأ آخرون في مصافحتهما "القوية" رسالة لما وصفوه بالتجاهل الغربي لمحمد بن سلمان.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @malheggi البعض وصف مصافحة ولي العهد والرئيس بوتين بالمختلفة

وآخرون بالمصافحة الشبابية

ولي العهد وبوتين هما نجما القمة اللذين خطفا الأضواء والكاميرات

وعناوين الأخبار

فلا داعٍ إلى أن تتوصل القمة إلى نتائج

لأن المصافحة هي ذاتها نتائج وكلمة الافتتاح والبيان الختامي#محمد_بن_سلمان_في_قمة_G20 — محمد الحجي (@malheggi) ١ ديسمبر ٢٠١٨

بن سلمان وترامب

كما تداول مغردون صورة أخرى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يرمق ابن سلمان وهو يمر أمامه، ليبادله بن سلمان بابتسامة.

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يأتي هذا في وقت تتضارب فيه الأنباء بشأن لقاء الزعيمين على هامش القمة.

وكان ترامب قال في تصريح له "تبادلت عبارات ودية مع ولي العهد على هامش قمة العشرين لكننا لم نجر مناقشات".

وعلق أحدهم قائلا:" نظرات ( ترامب ) للأمير #محمد_بن_سلمان_في_قمه_G20 أثناء السلام الاستعراضي مع ( بوتين ) تقلق بلاشك الأمريكان وتدل في الوقت ذاته أن المملكة لا يملى عليها كما يظن البعض."

بن سلمان وأردوغان.. صورة بـ "ألف معنى"

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كما لاقت صورة أخرى للرئيس التركي طيب رجب أردوغان وهو يمر بجانب بن سلمان، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ركز مغردون على تعابير وجه ولي العهد السعودي، قائلين إنه أشاح بوجهه عن أردوغان الذي "تعمد تجاهله".

ورأى البعض أن الصورة عبرت عن توتر العلاقات بين الرئيس التركي وولي العهد السعودي.

وكان مغردون أطلقوا عدة هاشتاغات تنقالوا من خلالها صور بن سلمان خلال القمة (#محمد_بن_سلمان_في_قمة_ال20 #محمد_بن_سلمان_في_قمة_G20)

وتباينت التعليقات على تلك الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبر مغردون أن قضية خاشقجي وحرب اليمن تسببتا في عزل ابن سلمان أمام العالم، في حين وصف حضوره بالقوي والملفت.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @zaidbenjamin تعابير وجه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان حين مرور الرئيس التركي رجب طيب اردوغان والرئيس الاميركي دونالد ترمب للمشاركة في الصورة الجماعية لقمة الـ ٢٠. pic.twitter.com/QNOIIUbh6J — Zaid Benjamin (@zaidbenjamin) ٣٠ نوفمبر ٢٠١٨