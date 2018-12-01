فستان رانيا يوسف: حرية شخصية أم أن للمجتمع رأي فيه؟

لا يزال فستان الممثلة المصرية رانيا يوسف يثير الجدل والانتقادت، بعد أيام من تصدر اسمها قائمة الترند في مصر.

مصدر الصورة Anadolu Agency

وارتدت رانيا يوسف في حفل ختام مهرجان القاهرة فستانا أسود شفاف كشف عن جسمها.

ودفع الجدل القائم ثلاثة محامين إلى التقدم ببلاغ ضدها بتهمة "الفعل العلني الفاضح والإساءة للمرأة المصرية".

كما أصدرت نقابة المهن التمثيلية المصرية، بيانا عبرت فيه عن انزعاجها الشديد من مظهر بعض ضيفات مهرجان القاهرة السينمائي.

وجاء في البيان: "رغم إيماننا بحرية الفنان الشخصية إيمانا مطلقا، فإننا نهيب بإدراك مسؤوليتهم العامة تجاه جماهير تقدر فنهم، ولذلك سوف تقوم النقابة بالتحقيق مع من تراه تجاوز في حق المجتمع ".

مغردون "هل يستحق الفستان كل هذا الاهتمام؟"

وشن رواد مواقع التواصل الاجتماعى، هجوما لاذعا على رانيا يوسف و شبهوا فستانها بـ "المايوه".

وأعاد الفستان النقاش حول مفهوم الحرية والمعايير المفروضة على اللباس في العالم العربي.

وشارك في النقاش ممثلون وصحفيون وشخصيات عامة من عدة دول.

وفي الوقت الذي دعا فيه البعض إلى الحرية المطلقة في اللباس، طالب آخرون بضرورة احترام العادات والمعايير التي يحددها المجتمع.

وعلق المغرد محمد أحمد :"موضوع #رانيا_يوسف مش مثير للجدل ده انتهاك للأدب والحياء في مجتمعنا."

في حين، كتبت الصحافية دينا مقلد: "٣محامين لم يشغل بالهم معتقلي الرأي ولا قضايا الفساد والحريات ولا بكل الانتهاكات وقرروا أن فستان رانيا يوسف هو ما يهدد البلد.. محاكمة الممثلة رانيا يوسف بتهمة الفجور بسبب "فستان مهرجان القاهرة."

أما المغرد ساتو فرأى أن الفستان كشف نفاق المجتمع.

فدون:" كمية نفاق كبيرة جداً، يتابع كيم كرديشيان و"زعلان" على لباس #رانيا_يوسف."