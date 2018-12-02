جورج بوش الأب .. نعاه كويتيون بـ"الكحيلان" و سماه آخرون "عراب الحروب"

تباينت ردود فعل المغردين العرب على رحيل الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش.

مصدر الصورة Al Bello

فقد نعى مغردون كويتيون بوش الأب ووصفوا مواقفه تجاه بلدهم خلال حرب الخليج بـ "البطولية".

و أطلق مغردون خليجيون ألقابا عديدة عليه مثل "الكحيلان" و "القائد الشجاع" .

ونشرت وزارة الإعلام الكويتية منشورات نعت خلالها الرئيس الراحل ونوهت بدوره في تحرير الكويت.

كما تصدر هاشتاغ #جورج_بوش_الاب و #جورج_بوش_في_ذمة_الله قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولا على تويتر في الكويت وعدد من الدول العربية.

وعلق عبد اللطيف ‏الرزيحان بالقول:" كأسير حرب كويتي لن ننسى ما قدمه جورج الأب لتحريرنا من سجون صدام حسين. تعزي الحارة لعائلته."

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @hamadjjalthani رحم الله جورج بوش الأب، وقد كان دوره الحاسم في تحرير الكويت الشقيقة لاينسى وكذلك يجب ان نتذكر الملك فهد يرحمه الله لدوره الحاسم والحكيم ليس فقط في تحرير الكويت ولكن في المحافظة على مجلس التعاون الخليجي. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) ١ ديسمبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @zaki_jumaa الامريكان لم يشاركوا في حرب تحرير #الكويت من اجل المال بل من اجل المبدأ واحقاق الحق لأهله والدليل انهم ابلوا بلاءآ حسنآ وكان على رأسهم الرئيس #جورج_بوش_الأب ندعوا له بالرحمة... — Dr. zaki jumaa (@zaki_jumaa) ٢ ديسمبر ٢٠١٨

على النقيض، استذكر مغردون آخرون دور بوش الأب والابن في الحرب على العراق وما خلفته من تداعيات على منطقة الشرق الأوسط.

ووصفوه بـ "عراب الحروب" و بـ "المجرم" و "صاحب المسيرة السوداء".

وكتب راكان السدعي: "#جورج_بوش_الاب الرئيس الذي خدع العالم، وحاصر العراق، ومات الملايين إما تحت قنابل قواته، أو بسبب المجاعة نتيجة الحصار. صراع السياسين يدفع ثمنه الأبرياء من حياتهم. رؤساء أمريكا أغلبهم وحوش يرتدون أقنعة بشرية."

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @hamid_Alabadi "لم تكن جريمة العراق انه غزا الكويت في 1990، وهو غزو شجعت عليه أمريكا "حليف الكويت الوثيق" 》أكثر مما فعلته إندونيسيا في قمع شعب تيمور الشرقية في فترة الرئيس فورد بأسلحة ومباركة أمريكية ، بقدر ما وفر هذا الغزو لأمريكا الذريعة للسيطرة على موراد النفط في الخليج.#جورج_بوش_الأب — حامد العبادي 🇮🇶 (@hamid_Alabadi) ١ ديسمبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @alisabriwritter هذه التغريدة، وتغريدات أخرى مشابهه ، أقل ما يقال عنها ،انها استفزازية، وتدق اسفين الكراهيه والحقد بين الشعبين ،سواء كان عن قصد أو غيره

ما حصل في عام 1990،هي لعبة دوليه ،أكبر من عقل فجر السعيد

لعبة أراد بها #جورج_بوش_الاب تدمير العراق بالكامل ،بعد خروجه منتصرا بحرب ايران https://t.co/Ch7nxwqTZw — السيناريست علي صبري (@alisabriwritter) ٢ ديسمبر ٢٠١٨

وتوفي الرئيس الـ 41 للولايات المتحدة الأميركية جورج بوش الأب عن عمر ناهز 94 عاما.

وشهدت فترة حكمه انهيار الأنظمة الشيوعية في أوروبا الشرقية وتفكك الاتحاد السوفيتي.

كما قادت واشنطن خلال حكمه تحالفا عسكريا في الحرب ضد نظام الرئيس العراقي صدام حسين بعد غزوه للكويت.