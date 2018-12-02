جورج بوش الأب .. نعاه كويتيون بـ"الكحيلان" و سماه آخرون "عراب الحروب"
تباينت ردود فعل المغردين العرب على رحيل الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش.
فقد نعى مغردون كويتيون بوش الأب ووصفوا مواقفه تجاه بلدهم خلال حرب الخليج بـ "البطولية".
و أطلق مغردون خليجيون ألقابا عديدة عليه مثل "الكحيلان" و "القائد الشجاع" .
ونشرت وزارة الإعلام الكويتية منشورات نعت خلالها الرئيس الراحل ونوهت بدوره في تحرير الكويت.
كما تصدر هاشتاغ #جورج_بوش_الاب و #جورج_بوش_في_ذمة_الله قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولا على تويتر في الكويت وعدد من الدول العربية.
وعلق عبد اللطيف الرزيحان بالقول:" كأسير حرب كويتي لن ننسى ما قدمه جورج الأب لتحريرنا من سجون صدام حسين. تعزي الحارة لعائلته."
على النقيض، استذكر مغردون آخرون دور بوش الأب والابن في الحرب على العراق وما خلفته من تداعيات على منطقة الشرق الأوسط.
ووصفوه بـ "عراب الحروب" و بـ "المجرم" و "صاحب المسيرة السوداء".
وكتب راكان السدعي: "#جورج_بوش_الاب الرئيس الذي خدع العالم، وحاصر العراق، ومات الملايين إما تحت قنابل قواته، أو بسبب المجاعة نتيجة الحصار. صراع السياسين يدفع ثمنه الأبرياء من حياتهم. رؤساء أمريكا أغلبهم وحوش يرتدون أقنعة بشرية."
وتوفي الرئيس الـ 41 للولايات المتحدة الأميركية جورج بوش الأب عن عمر ناهز 94 عاما.
وشهدت فترة حكمه انهيار الأنظمة الشيوعية في أوروبا الشرقية وتفكك الاتحاد السوفيتي.
كما قادت واشنطن خلال حكمه تحالفا عسكريا في الحرب ضد نظام الرئيس العراقي صدام حسين بعد غزوه للكويت.