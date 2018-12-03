شمال لندن "أحمر" بعد فوز #أرسنال الكبير على #تونتهام

تفاعل عربي واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع مجريات يوم الديربي في الدوري الانجليزي الممتاز الأحد الذي شهد ثلاث مباريات مهمة.

وشملت أولى تلك المباريات ديربي غرب لندن بين تشيلسي وفولهام، ثم ديربي شمال لندن بين أرسنال وتوتنهام، واخيرا ديربي ليفربول بين ليفربول وايفرتون.

وفاز كل من تشيلسي، وأرسنال، وليفربول، في مبارايات الديربي.

وكانت المباراة التي شهدت التفاعل الأكثر من المغردين العرب وغيرهم هي مباراة الأرسنال وتوتنهام، والتي انتهت بفوز كبير للأرسنال بأربعة أهداف مقابل هدفين.

"شمال لندن أحمر"

مصدر الصورة Getty Images Image caption مشجعو الارسنال يحتفلون بالفوز

وظهرت كلمة أرسنال في نحو نصف مليون تغريدة بالإنجليزية على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية، بينما ظهر اسم الفريق الشمال لندني بالعربية في نحو 15 الف تغريدة خلال نفس الفترة الزمنية.

وأشاد مشجعو الأرسنال بمدرب أرسنال الفني الجديد اوناي إيميري الذي يمضي بالفريق إلى حقبة جديدة في تاريخ النادي على حد وصف المستخدمين.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @FilGoal أوناي إيمري مع أرسنال هذا الموسم بجميع المسابقات 🔥



21 مباراة🏃

4 تعادل🤝

2 هزيمة❌

19 مباراة على التوالي بدون هزيمة✅

أوباميانج متصدر هدافي الدوري الإنجليزي🔝



تأثير إيمري ✨ pic.twitter.com/ocRlLhKkk2 — FilGoal (@FilGoal) ٢ ديسمبر ٢٠١٨

بينما سجل المهاجم الغابوني أوباميانغ هدفين ليتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @deefalhayk منذ اول مباراة لعبها اوباميانغ مع ارسنال في البريمرليغ سجل 20 هدف ولا يوجد ولا لاعب في البريمرليغ سجل اكثر منه حتى يومنا هذا لا اغويرو ولا كين ولا صلاح . pic.twitter.com/Ulpi8EG7Ii — ديف (@deefalhayk) ٣ ديسمبر ٢٠١٨

وأشاد المغردون أيضا بأداء لاعب خط الوسط لوكاس توريرا، الذي سجل الهدف الرابع.

مدير ليفربول الفني يورغان كلوب واحتفاله بالفوز

مصدر الصورة Getty Images Image caption يورغان كلوب واحتفاله بالفوز

وتابع رواد مواقع التواصل أيضا مباراة ليفربول وإيفرتون، التي انتهت بفوز الأخير بهدف متأخر في الوقت بدل الضائع.

واحتفل المدرب الفني لليفربول بالهدف بطريقة غير متوقعة بعناقه لاعبيه على أرض الملعب.

وتداول المغردون مقطع فيديو يظهر احتفال كلوب بالهدف.