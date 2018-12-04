درع_الشمال: أنصار حزب الله "يتصدون" للعملية الإسرائيلية عبر مواقع التواصل

تفاعل عبر مواقع التواصل الإجتماعي مع إعلان إسرائيل عن عملية عسكرية على الحدود الشمالية مع لبنان.

#درع_الشمال

مصدر الصورة Getty Images Image caption المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل

وكان الجيش الإسرائيلي قد قال الثلاثاء إنه يبدأ عملية "لكشف وإحباط" أنفاق حفرتها جماعة حزب الله اللبنانية لشن هجمات عبر الحدود من لبنان إلى إسرائيل.

وحذر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في تغريدة له حزب الله والجيش اللبناني بالابتعاد عن مسار المهمة.

ونشر أدرعي أيضا صورة وصفها بأنها تظهر أحد تلك الأنفاق التي تحاول إسرائيل التخلص منها.

بينما جاءت تغريدات من حسابات مناصرة لحزب الله تدعو للتصدى للتهديدات الإسرائيلية.

وتعد إسرائيل حزب الله أكبر تهديد على حدودها، وقد أقرت أنها نفذت هجمات متكررة في سوريا لمنع حصول حزب الله على شحنات أسلحة من إيران.