سحب البلاغات المقدمة ضد #رانيا_يوسف

استمرار التفاعل مع قضية الممثلة المصرية رانيا يوسف التي أثار فستان لها جدلا في مصر.

مصدر الصورة Anadolu Agency Image caption الممثلة المصرية رانيا يوسف

وتداول المستخدمون في مصر خبر سحب بلاغات تقدم بها ثلاثة محامين ضد رانيا وذلك بعد أن اعتذرت عن فستانها.

وانتشر مقطع اعتذار رانيا الذي جاء في مقابلة مع الإعلامي المصري عمرو أديب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يمكنكم قراءة المزيد عن الجدل الذي أثاره الفستان في هذا المقال.

وكان تقديم البلاغات ضد رانيا قد أثار موجة من الانتقادات قبل أن يتم سحبها.

وانتقد مستخدمون مصريون الاهتمام الذي حظى به فستان الممثلة المصرية في مصر.