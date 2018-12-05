لبنانييون لإسرائيل : من حيث لا تدرون #سنعبر

سخر لبنانيون من الجيش الإسرائيلي بعد إعلانه عن تحديد موقع نفق يربط بين لبنان وإسرائيل أنشأه حزب الله.

مصدر الصورة Getty Images Image caption لافتات رفعها مناصرو حزب الله كتب عليها سنصلي في القدس

أطلق لبنانيون عددا من الهاشتاغات التي تصدرت المشهد على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الإعلان عن بدء عملية درع الشمال الإسرائيلية التي تهدف إلى تدمير أنفاق حزب الله العابرة للحدود.

ومن أبرز هذه الهاشتاغات #سنعبر و #اسرائيل_تحفر_قبرها و #اوهن_من_بيت_العنكبوت واسم حزب الله باللغتين العربية والإنجليزية حاصدين أكثر من 5 ألاف تغريدة، عبر من خلالها المستخدمون عن عزمهم ودعمهم لحزب الله في مواجهة إسرائيل.

ونشر الإعلام الحربي المركزي التابع لـ"حزب الله" اللبناني مقاطع فيديو وصورا خاصة لجنود من الجيش الإسرائيلي خلال عملية "درع الشمال" التي أطلقتها إسرائيل على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وفي المقابل أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن "كل من يحاول إيذاء إسرائيل سيدفع ثمناً باهظاً"، كما اعتبر أن الأنفاق تعد "انتهاكاً واضحاً للسيادة الإسرائيلية"، مضيفاً أن "العملية ستستمر" بطريقة "سرية وعلنية" أيضاً في إشارة إلى عملية "درع الشمال".

اهمل تويتر الرسالة 2 التي بعث بها @Israelipm_ar المستور أكبر من المكشوف. ما تم اكتشافه اليوم ليس إلا جزء صغير من استعداداتنا والعمليات التي نحضرها لضمان أمن إسرائيل على جميع الجبهات. تم أخذ كل شيء بالحسبان. #درع_الشمال — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) ٤ ديسمبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة 3 التي بعث بها @Israelipm_ar جيش الدفاع يعمل ليل ونهار كل أيام السنة من أجل ضمان أمن الدولة وأمننا جميعا. بفضل شجاعة جنودنا وقوتهم, نور إسرائيل يتغلب على الظلام الذي يسود من حولنا. سنواصل العمل معا, بطرق مكشوفة وسرية, بكل حزم وسرية, من أجل ضمان أمن إسرائيل. #درع_الشمال — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) ٤ ديسمبر ٢٠١٨

وكان المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قد كشف النقاب عن مصنع بلوكات مدني في كفركلا الذي حوله حزب الله إلى مكان انطلاق نفقه الهجومي على حد قوله.