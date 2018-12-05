هل ستحضر قطر قمة مجلس التعاون الخليجي؟
- 5 ديسمبر/ كانون الأول 2018
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تلقى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، دعوة من العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي المقررة في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية.
سمو أمير البلاد المفدى يتلقى دعوة من عاهل المملكة العربية السعودية لحضور أعمال قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها المملكة يوم 9 ديسمبر الجاري#قنا pic.twitter.com/JxABLOQmy0— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) ٤ ديسمبر ٢٠١٨
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @QatarNewsAgency
وانتشر الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير وطالب عدد من القطريين أمير بلادهم عدم المشاركة في القمة معتبرين أن قطر أكبر من أن تشارك في هكذا قمة على عد قولهم، فغرد أحدهم قائلا "نحن أكبر من هذا وأكبر من أن نكون حضور في قمة الخبث والخبائث والفجور والطن والقطيعة"
نحن اكبر من هذا واكبر من ان نكون حضور في قمة الخبث والخبائث والفجور والطن والقطيعة #تميم_المجد قائدنا ونحن خلفه— حمد (@alnoorss810) ٥ ديسمبر ٢٠١٨
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @alnoorss810
اتمنى من سمو الامير الشيخ/تميم بن حمد— بوغانم (@hassanalishaq73) ٤ ديسمبر ٢٠١٨
عدم المشاركة في قمة مجلس التعاون
وتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي
الذي سيحضر الى ادنى مستوى
نحن بدونهم بألف خير@TamimBinHamad https://t.co/SE23dK9rfn
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @hassanalishaq73
من وجهة نظري المتواضعة أرى أن مجرد المشاركة في #قمة_مجلس_التعاون القادمة في #السعودية قبل رفع الحصار و إنهاء المقاطعة خطأ كبير يجب أن لا نقع فيه ، تخفيض مستوى التمثيل ليس الحل ، أرى رفض المشاركة كلياً .— Abdulla M. Al-Khater (@AMKAlkhater) ٤ ديسمبر ٢٠١٨
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @AMKAlkhater
وفي المقابل قال البعض إن المشاركة في قمة مجلس التعاون القادمة في السعودية قبل رفع الحصار وإنهاء المقاطعة خطأ كبير.
المشاركة في #قمة_مجلس_التعاون القادمة في #السعودية قبل رفع الحصار و إنهاء المقاطعة خطأ كبير يجب الحظر ربما يكون هناك كمين ... لا نحمد عقباه ...؟!— 🇵🇸Kareem 👉 1 حساب بديل ) (@Kareem88704464) ٥ ديسمبر ٢٠١٨
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @Kareem88704464
منطقيا وحيث انه ليس هناك على الاقل ولو تصريح رسمي وعلني من السعودية بالذات بنيتها البدء في اتخاذ اجراءات انهاء الحصار وفتح الحدود فان مشاركة سموه في قمة الرياض فيها تناقض واضح وصريح مع الوضع السياسي الشاذ ويشكل خطورة كبيرة على حياة سموه واستقرار دولة قطر— احمد ابراهيم فخرو (@abuyousf21) ٤ ديسمبر ٢٠١٨
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @abuyousf21
دول الحصار تدعو أمير قطر لحضور القمة في السعودية فـ كيف تدعون أمير قطر وأنتم تحاصرون بلده #قطر_الكويت_الأمارات_السعودية_البحرين_عمان pic.twitter.com/TSiapxIj0A— محمد خالد الهاجري (@mohamadalhajri) ٥ ديسمبر ٢٠١٨
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @mohamadalhajri