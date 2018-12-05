هل ستحضر قطر قمة مجلس التعاون الخليجي؟

تلقى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، دعوة من العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي المقررة في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

مصدر الصورة مجلس التعاون الخليجي Image caption مجلس التعاون الخليجي

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @QatarNewsAgency سمو أمير البلاد المفدى يتلقى دعوة من عاهل المملكة العربية السعودية لحضور أعمال قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها المملكة يوم 9 ديسمبر الجاري#قنا pic.twitter.com/JxABLOQmy0 — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) ٤ ديسمبر ٢٠١٨

وانتشر الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير وطالب عدد من القطريين أمير بلادهم عدم المشاركة في القمة معتبرين أن قطر أكبر من أن تشارك في هكذا قمة على عد قولهم، فغرد أحدهم قائلا "نحن أكبر من هذا وأكبر من أن نكون حضور في قمة الخبث والخبائث والفجور والطن والقطيعة"

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @alnoorss810 نحن اكبر من هذا واكبر من ان نكون حضور في قمة الخبث والخبائث والفجور والطن والقطيعة #تميم_المجد قائدنا ونحن خلفه — حمد (@alnoorss810) ٥ ديسمبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AMKAlkhater من وجهة نظري المتواضعة أرى أن مجرد المشاركة في #قمة_مجلس_التعاون القادمة في #السعودية قبل رفع الحصار و إنهاء المقاطعة خطأ كبير يجب أن لا نقع فيه ، تخفيض مستوى التمثيل ليس الحل ، أرى رفض المشاركة كلياً . — Abdulla M. Al-Khater (@AMKAlkhater) ٤ ديسمبر ٢٠١٨

وفي المقابل قال البعض إن المشاركة في قمة مجلس التعاون القادمة في السعودية قبل رفع الحصار وإنهاء المقاطعة خطأ كبير.