هل ستحضر قطر قمة مجلس التعاون الخليجي؟

  • 5 ديسمبر/ كانون الأول 2018

تلقى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، دعوة من العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي المقررة في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

مصدر الصورة مجلس التعاون الخليجي
Image caption مجلس التعاون الخليجي

وانتشر الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير وطالب عدد من القطريين أمير بلادهم عدم المشاركة في القمة معتبرين أن قطر أكبر من أن تشارك في هكذا قمة على عد قولهم، فغرد أحدهم قائلا "نحن أكبر من هذا وأكبر من أن نكون حضور في قمة الخبث والخبائث والفجور والطن والقطيعة"

وفي المقابل قال البعض إن المشاركة في قمة مجلس التعاون القادمة في السعودية قبل رفع الحصار وإنهاء المقاطعة خطأ كبير.

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