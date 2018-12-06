فيديو طفل مصاب بالتوحد يشعل مواقع التواصل في الجزائر
- 6 ديسمبر/ كانون الأول 2018
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تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر مقطع فيديو لطفل يعاني من مرض التوحد وهو مسجون بين بابين في مدرسته.
الفيديو التقطته إحدى السيدات، في إحدى المدارس التابعة لبلدية خميس الخشنة بولاية بومرداس الجزائرية، وصورت الطفل المحتجز مخاطبة والده قائلة "شاهد ابنك يا حسان كيف قامت المعلمة بغلق الباب عليه، هكذا يعامل أطفالكم المصابين بالتوحد".
#بارطاجي طفل مصاب بطيف توحد #شاهدوا.... فيديو صادم لتلميذ مصاب بالتوحد إحتجزته معلمته بين بابي القسم الداخلي والخارجي...Posted by صفحة أخبار شلف chlef News on Wednesday, 5 December 2018
نهاية فيسبوك الرسالة التي بعث بها صفحة أخبار شلف chlef News
أحدث الفيديو المتداول موجة غضب بين الجزائريين على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصرف المعلمة المسيء للطفل، وطلبوا بمعاقبتها واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها.
#بارطاجي طفل مصاب بطيف توحد هادي مدرسة تاع سيدي سالم بلدية خميس الخشنة ولاية بومرداس شكرا لك ايتها المعلمة على حسن...Posted by هنا الجزائر 2 on Wednesday, 5 December 2018
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من مدرسة ببلدية خميس الخشنة ولاية بومرداس شاهد أين تضع معلمة تلميذ مريض بالتوحد حرام عليك يعجز اللسان على التعبيرPosted by جديد الميلية on Wednesday, 5 December 2018
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#بارطاجي طفل مصاب بطيف توحد هادي مدرسة تاع سيدي سالم بلدية خميس الخشنة ولاية بومرداس شكرا لك ايتها المعلمة على حسن...Posted by ناس بومرداس on Wednesday, 5 December 2018
نهاية فيسبوك الرسالة التي بعث بها ناس بومرداس