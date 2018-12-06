فيديو طفل مصاب بالتوحد يشعل مواقع التواصل في الجزائر

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر مقطع فيديو لطفل يعاني من مرض التوحد وهو مسجون بين بابين في مدرسته.

مصدر الصورة Alamy Image caption معلمة تعاقب طفل مصاب بالتوحد في الجزائر

الفيديو التقطته إحدى السيدات، في إحدى المدارس التابعة لبلدية خميس الخشنة بولاية بومرداس الجزائرية، وصورت الطفل المحتجز مخاطبة والده قائلة "شاهد ابنك يا حسان كيف قامت المعلمة بغلق الباب عليه، هكذا يعامل أطفالكم المصابين بالتوحد".

أحدث الفيديو المتداول موجة غضب بين الجزائريين على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصرف المعلمة المسيء للطفل، وطلبوا بمعاقبتها واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها.