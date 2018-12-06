وصل الممثل والمخرج الأمريكي شون بن إلى مدينة اسطنبول تمهيدا لتصوير فيلم وثائقي عن عملية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

مصدر الصورة Twitter @1Khashoggi Image caption الممثل الأمريكي شون بن أمام القنصلية السعودية في تركيا

وأكدت وكالة "الأناضول" التركية في تغريدة لها بأن شون زار برفقة فريقه المؤلف من عشرة أشخاص محيط القنصلية السعودية في اسطنبول حيث قُتل خاشقجي في الثاني من أكتوبر / تشرين الأول الماضي.

وانتشر الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع ورحب عدد كبير من المستخدمين بالفكرة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Ahmad88m وكالة الأناضول : الممثل والمخرج الأمريكي شون بن وصل مدينة اسطنبول تمهيدا لتصوير فيلم وثائقي عن عملية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي . — أحمد مبارك الراشد🇬🇧 🇰🇼 (@Ahmad88m) ٥ ديسمبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Zayed1964 شون بن سيقوم بدور جمال خاشقجي وباقي النجوم من السعوديه يقومون بأدوار قتلة خاشقجي — زايد الهزاع عام الصمود🇶🇦 (@Zayed1964) ٥ ديسمبر ٢٠١٨

وفي المقابل استنكره آخرون ونشروا صورا تجمع أسرة أمير قطر بالممثل الأمريكي متهمين قطر بتمويل الفيلم.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @abo_milaf الممثل شون بن ( الصديق المقرب من موزة المسند ) والدة أمير قطر وزوجة العاق حمد بن خليفة يعتزم القيام بدور البطولة في فلم وثائقي يتناول حادثة جمال خاشقجي .. طبعاً معروف الفلم من سيدفع كافة تكاليفه (-: @uae_3G pic.twitter.com/FQJ8N4qlM5 — mohammed (@abo_milaf) ٦ ديسمبر ٢٠١٨