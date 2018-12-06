الممثل الأمريكي شون بن في وثائقي عن قتل خاشقجي
- 6 ديسمبر/ كانون الأول 2018
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وصل الممثل والمخرج الأمريكي شون بن إلى مدينة اسطنبول تمهيدا لتصوير فيلم وثائقي عن عملية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وأكدت وكالة "الأناضول" التركية في تغريدة لها بأن شون زار برفقة فريقه المؤلف من عشرة أشخاص محيط القنصلية السعودية في اسطنبول حيث قُتل خاشقجي في الثاني من أكتوبر / تشرين الأول الماضي.
وصل الممثل الأمريكي الشهير "شون بن" إلى #إسطنبول تمهيدا لإعداد فليم وثائقي عن جريمة قتل الصحفي السعودي #جمال_خاشقجي#السعودية #القنصلية_التركيةhttps://t.co/JfM62W1oxx pic.twitter.com/rYrQwqp4Op— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) ٥ ديسمبر ٢٠١٨
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @aa_arabic
وانتشر الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع ورحب عدد كبير من المستخدمين بالفكرة.
وكالة الأناضول : الممثل والمخرج الأمريكي شون بن وصل مدينة اسطنبول تمهيدا لتصوير فيلم وثائقي عن عملية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي .— أحمد مبارك الراشد🇬🇧 🇰🇼 (@Ahmad88m) ٥ ديسمبر ٢٠١٨
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @Ahmad88m
شون بن سيقوم بدور جمال خاشقجي وباقي النجوم من السعوديه يقومون بأدوار قتلة خاشقجي— زايد الهزاع عام الصمود🇶🇦 (@Zayed1964) ٥ ديسمبر ٢٠١٨
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @Zayed1964
وصول الممثل الاميركي شون بن إلى #أسطنبول مع فريق مكون من عشرة أشخاص لإعداد فيلم وثائقي عن مقتل الصحفي السعودي #جمال_خاشقجي. pic.twitter.com/8nCC5GQ1hj— Zaid Benjamin (@zaidbenjamin) ٥ ديسمبر ٢٠١٨
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @zaidbenjamin
وفي المقابل استنكره آخرون ونشروا صورا تجمع أسرة أمير قطر بالممثل الأمريكي متهمين قطر بتمويل الفيلم.
الممثل شون بن ( الصديق المقرب من موزة المسند ) والدة أمير قطر وزوجة العاق حمد بن خليفة يعتزم القيام بدور البطولة في فلم وثائقي يتناول حادثة جمال خاشقجي .. طبعاً معروف الفلم من سيدفع كافة تكاليفه (-: @uae_3G pic.twitter.com/FQJ8N4qlM5— mohammed (@abo_milaf) ٦ ديسمبر ٢٠١٨
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @abo_milaf
#تركيا ومن معها وقفت بكل الأصعدة لتسيس قضية خاشقجي ففشلت مع كل الدول والساسة٠٠ والآن لم يبقى معها الا حثالة الغرب تستعين بفنان أمريكي #شون_بن لترويج القضية ٠٠ خسرة مع الساسة٠٠ولم يبقى لها الا حفنة من الفنانين ٠٠هكذا تفقد الدول مصداقيتها— أبو عبدالله (@mohammad_aad) ٦ ديسمبر ٢٠١٨
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الممثل بن شون بعد ان قابل العائق و 🍌، دعم ثورة الإخوان في مصر، دعم المثليين وكان بطل الفلم، والآن يمثل دور #خاشقجي pic.twitter.com/skGjIJa4Jk— البريء (@albarii_sa) ٥ ديسمبر ٢٠١٨
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