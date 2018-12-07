سعوديون يغردون: #لنا_الأرض_والفضاء

  • 7 ديسمبر/ كانون الأول 2018

أطلقت المملكة العربية السعودية من قاعدة جيوجوان الصينية، القمرين السعوديين سات 5A 5B اللذين تم تصنيعهما محليًا في معامل ومختبرات مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

#لنا_الأرض_والفضاء

مصدر الصورة YouTube Kacst
Image caption سعودي سات 5

ونشر حساب مركز الاتصال والإعلام الجديد بوزارة الخارجية السعودية على تويتر انجازات المملكة في مجال الفضاء والأقمار الصناعية.

وغردت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية على تويتر قائلة " بجهود شبابنا واجهنا التحديات وبنينا مجدنا على الأرض، ثم كبرت أحلامنا وكبر معها طموحنا حتى بلغنا عنان السماء. وتستمر معه نجاحاتنا لتجوب الفضاء عبر قمريّ سعودي سات"

وتفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مع هاشتاغ #سعودي_سات5 وهاشتاغ #لنا_الأرض_والفضاء اللذين كانا ضمن قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في المملكة، وعبروا من خلالهما عن فخرهم بوطنهم والانجاز الذي تحقق.

ونشر العديد من المغردين صورا وفيديوهات للحظة إطلاق القمرين بنجاح.

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