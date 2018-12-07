سعوديون يغردون: #لنا_الأرض_والفضاء
- 7 ديسمبر/ كانون الأول 2018
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أطلقت المملكة العربية السعودية من قاعدة جيوجوان الصينية، القمرين السعوديين سات 5A 5B اللذين تم تصنيعهما محليًا في معامل ومختبرات مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
#لنا_الأرض_والفضاء
ونشر حساب مركز الاتصال والإعلام الجديد بوزارة الخارجية السعودية على تويتر انجازات المملكة في مجال الفضاء والأقمار الصناعية.
#لنا_الأرض_والفضاء | في الوقت الذي تستعد فيه السعودية لإطلاق قمري #سعودي_سات5.. تعرف على إنجازاتنا في مجال الفضاء والأقمار الصناعية 🇸🇦 pic.twitter.com/Y7jNMffdbP— مركز الاتصال والإعلام الجديد (@CMCMOFA) ٦ ديسمبر ٢٠١٨
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @CMCMOFA
#إنفوجرافيك_الخارجية | إنجازاتنا تجوب الفضاء 🇸🇦 #سعودي_سات5 pic.twitter.com/HG16vIJGBU— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) ٧ ديسمبر ٢٠١٨
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @KSAMOFA
وغردت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية على تويتر قائلة " بجهود شبابنا واجهنا التحديات وبنينا مجدنا على الأرض، ثم كبرت أحلامنا وكبر معها طموحنا حتى بلغنا عنان السماء. وتستمر معه نجاحاتنا لتجوب الفضاء عبر قمريّ سعودي سات"
بجهود شبابنا واجهنا التحديات وبنينا مجدنا على الأرض .. ثم كبرت أحلامنا وكبر معها طموحنا حتى بلغنا عنان السماء.— KACST (@KACST) ٦ ديسمبر ٢٠١٨
وتستمر معه نجاحاتنا لتجوب الفضاء عبر قمريّ #سعودي_سات5#لنا_الأرض_والفضاء pic.twitter.com/n52oRpi9rI
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @KACST
وتفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مع هاشتاغ #سعودي_سات5 وهاشتاغ #لنا_الأرض_والفضاء اللذين كانا ضمن قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في المملكة، وعبروا من خلالهما عن فخرهم بوطنهم والانجاز الذي تحقق.
قمرٌ سعوديٌ ارتفع في السماء..— بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) ٦ ديسمبر ٢٠١٨
بسواعد سعودية صنعت وأبدعت..
فارتفعت معه الهمم والطموحات..
لتكون #لنا_الأرض_والفضاء.. pic.twitter.com/CkjtBtEvqv
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @Badermasaker
بـ أيادي سعودية،— قس بن ساعدة (@SF_SKD) ٦ ديسمبر ٢٠١٨
أحلامنا في معانقة الفضاء أصبحت حقيقة يصنعها شبابنا الذين يسطرون مرحلة جديدة من التحدي العلمي
"قمران اصطناعيان بتصميم وتنفيذ سعودي 100 ٪ ستطلق للفضاء من مركز جيوغان في الصين"
إنجاز عربي أكثر من كونه سعودي.. ماضون بطموح لا يحده سقف.
#لنا_الأرض_والفضاء#سعودي_سات5 pic.twitter.com/SQDZBdc3Gh
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @SF_SKD
📌| 🎥— عناد العتيبي 🇸🇦 (@ENAD_Alotaibi) ٦ ديسمبر ٢٠١٨
صنع بأيادي سعودية
ونقل بحراسة أمنية
وشحن بطائرة خاصة
وسيطلق من #الصين بشعار #السعودية
عملية الإطلاق ستبث مباشرة
(٧ من صباح الجمعة )عبر القنوات السعودية والعربية .
.
#لنا_الأرض_والفضاء
قصة #أقمار_استطلاع_سعودية 🇸🇦👇 pic.twitter.com/ZSYBwNhRcj
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @ENAD_Alotaibi
ونشر العديد من المغردين صورا وفيديوهات للحظة إطلاق القمرين بنجاح.
لحظة انطلاق القمرين الصناعيين قبل قليل #سعودي_سات5 صناعة وطنية 100٪ على ايدي شباب سعوديين 🇸🇦 #لنا_الارض_والفضاء— مثيب المطرفي | Muthieb (@Muthieb) ٧ ديسمبر ٢٠١٨
حدث يجب ان يولى اهتمام كبير من قبل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. pic.twitter.com/hGMeH4Ixvk
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @Muthieb
عاجل 🔴— صهيل (@SaheelKSA) ٧ ديسمبر ٢٠١٨
لحظة إطلاق القمرين الصناعيين "سعودي سات 5A" و "سعودي سات 5B" من قاعدة جيوغوان في #الصين. #صهيلنا #سعودي_سات5 #لنا_الأرض_والفضاء #يوم_الجمعة pic.twitter.com/zSjtHZGiMK
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @SaheelKSA
فيديو— فيديو السعودية (@video_ksa1) ٧ ديسمبر ٢٠١٨
لحظة إطلاق القمران الصناعيان السعوديان "سعودي سات 5A" و "سعودي سات 5B" من قاعدة جيوغوان في #الصين pic.twitter.com/1E5pLNB4H4
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @video_ksa1