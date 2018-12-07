سعوديون يغردون: #لنا_الأرض_والفضاء

أطلقت المملكة العربية السعودية من قاعدة جيوجوان الصينية، القمرين السعوديين سات 5A 5B اللذين تم تصنيعهما محليًا في معامل ومختبرات مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

#لنا_الأرض_والفضاء

مصدر الصورة YouTube Kacst Image caption سعودي سات 5

ونشر حساب مركز الاتصال والإعلام الجديد بوزارة الخارجية السعودية على تويتر انجازات المملكة في مجال الفضاء والأقمار الصناعية.

وغردت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية على تويتر قائلة " بجهود شبابنا واجهنا التحديات وبنينا مجدنا على الأرض، ثم كبرت أحلامنا وكبر معها طموحنا حتى بلغنا عنان السماء. وتستمر معه نجاحاتنا لتجوب الفضاء عبر قمريّ سعودي سات"

وتفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مع هاشتاغ #سعودي_سات5 وهاشتاغ #لنا_الأرض_والفضاء اللذين كانا ضمن قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في المملكة، وعبروا من خلالهما عن فخرهم بوطنهم والانجاز الذي تحقق.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @SF_SKD بـ أيادي سعودية،

أحلامنا في معانقة الفضاء أصبحت حقيقة يصنعها شبابنا الذين يسطرون مرحلة جديدة من التحدي العلمي

"قمران اصطناعيان بتصميم وتنفيذ سعودي 100 ٪ ستطلق للفضاء من مركز جيوغان في الصين"

إنجاز عربي أكثر من كونه سعودي.. ماضون بطموح لا يحده سقف.

#لنا_الأرض_والفضاء#سعودي_سات5 pic.twitter.com/SQDZBdc3Gh — قس بن ساعدة (@SF_SKD) ٦ ديسمبر ٢٠١٨

ونشر العديد من المغردين صورا وفيديوهات للحظة إطلاق القمرين بنجاح.