أردنيون يطلقون #خميس_الشعب ويطالبون برحيل الحكومة
- 7 ديسمبر/ كانون الأول 2018
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نفذ الأردنيون وقفة احتجاجية في منطقة الدوار الرابع في العاصمة الأردنية عمان تحت عنوان مليونية الرابع
#خميس_الشعب
وشارك في الوقفة مواطنون من جميع مناطق المملكة رفضا لقانون الضريبة وقانون الجرائم الإلكترونية ، ونهج الجباية الحكومي .
"اسمع يا ساكن دابوق، فليسقط حكم الصندوق"— 7iber | حبر (@7iber) ٦ ديسمبر ٢٠١٨
من الهتافات قبل قليل بالقرب من #الدوار_الرابع pic.twitter.com/9OQbkTdR6A
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @7iber
وأطلق مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن هاشتاغ #خميس_الشعب الذي تصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في الأردن حاصدا أكثر من ألفي تغريدة، عبر من خلالها المغردون عن غضبهم فكتبت إحداهن قائلة " الوطن ما بقدم لولاده اشي، الوطن بقعة جغرافية، يعني جماد، الشعب هو اللي بيعمل وطن، الشعب هو الوطن "
الوطن ما بقدم لولاده اشي، الوطن بقعة جغرافية.. يعني جماد— Sadina (@Envy_Me_85) ٦ ديسمبر ٢٠١٨
الشعب هو اللي بيعمل وطن، الشعب هو الوطن
اللي بده يشوف الوطن الحقيقي الحيّ..
يروح على #الدوار_الرابع #خميس_الشعب
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @Envy_Me_85
#خميس_الشعب الله يسعد عمرك يا حجه .. 😍— 👑 بشرى المجالي 👑 (@Besho_almajali) ٦ ديسمبر ٢٠١٨
يسعد روحك الي كلها شباب ❤️ pic.twitter.com/yQn9iFbKaM
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @Besho_almajali
#معناش #خميس_الشعب تحدثت مع الشباب اليوم والمطالب كانت— Aroub Soubh عروب صبح (@bataleh) ٦ ديسمبر ٢٠١٨
- إيقاف الفساد والفاسدين الكبار
- إطلاق سراح معتقلي الرأي
-رفع القبضة الأمنية عن الناشطين
- الغاء قانون الضريبة
- سحب قانون الجرائم الالكترونية
- انتخابات نيابية نزيهة وحكومة برلمانية
- عدالة وفرص متكافئة pic.twitter.com/J1Q72XctLB
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @bataleh