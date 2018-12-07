أردنيون يطلقون #خميس_الشعب ويطالبون برحيل الحكومة

نفذ الأردنيون وقفة احتجاجية في منطقة الدوار الرابع في العاصمة الأردنية عمان تحت عنوان مليونية الرابع

#خميس_الشعب

Image caption أردنيون يطالبون برحيل الحكومة

وشارك في الوقفة مواطنون من جميع مناطق المملكة رفضا لقانون الضريبة وقانون الجرائم الإلكترونية ، ونهج الجباية الحكومي .

وأطلق مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن هاشتاغ #خميس_الشعب الذي تصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في الأردن حاصدا أكثر من ألفي تغريدة، عبر من خلالها المغردون عن غضبهم فكتبت إحداهن قائلة " الوطن ما بقدم لولاده اشي، الوطن بقعة جغرافية، يعني جماد، الشعب هو اللي بيعمل وطن، الشعب هو الوطن "