مغردون عرب : كانوا يقولون أيام الربيع العربي وسوف نقول أيام السترات الصفراء
- 8 ديسمبر/ كانون الأول 2018
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تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي مع المظاهرات التي تشهدها العاصمة الفرنسية باريس منذ أيام بقيادة أصحاب السترات الصفراء.
وكانت الاحتجاجات قد بدأت في فرنسا وبلجيكا في 17 نوفمبر/تشرين الثاني، وأغلقت الحركة الطرق وتسببت في فوضى مرورية اعتراضا على زيادة أسعار الوقود والضرائب المفروضة عليه.
وأطلق المغردون العرب هاشتاغ #باريس الذي ظهر في أكثر من خمس آلاف تغريدة، كما ظهر تعبير "السترات الصفراء" في أكثر من ثمانية ألف تغريدة.
ندين ونستنكر ونشجب اعتقال وخطف أمن #فرنسا لـ274 مدني في باريس فقط لأنهم نشطاء حقوق الإنسان.— Amjad Taha أمجد طه (@amjadt25) ١ ديسمبر ٢٠١٨
نطالب بإحترام حق التظاهر وعدم استخدام غاز مسيل الدموع الخانق لقمع أهل #باريس وعدم قطع اصواتهم وعدم التحقيق مع الجرحى وعددهم 700 منهم17طفل. #امجد_طه
pic.twitter.com/V8WtMAhPcM
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @amjadt25
مظاهرات "السترات الصفراء" تذهب من فرنسا إلى بلجيكا ويَا تُرى ماهي الدولة الأوروبية القادمة ؟— عبدالله البندر (@a_albander) ١ ديسمبر ٢٠١٨
كانوا يقولون : أيام الربيع العربي
وسوف نقول : أيام السترات الصفراء#السترات_الصفراء #YellowVests pic.twitter.com/ofW0dJRlwA
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @a_albander
عندما خرجت تظاهرات في تركيا عام 2013، أرسلت فرنسا فرقة للغناء في أماكن التظاهرات دعماً للمتظاهرين..وطالبت فرنسا بالإستجابة لمطالبهم.— نحو الحرية (@hureyaksa) ٤ ديسمبر ٢٠١٨
اليوم قامت #تركيا بإرسال فرقة إلى #باريس لعزف الأناشيد العثمانية في أماكن التظاهرات دعماً للمتظاهرين.. وارتدى أعضاء هذه الفرقة "السترات الصفراء"😅 pic.twitter.com/v35SwsicG1
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @hureyaksa
وطلبت وزارة الخارجية السعودية ودول عربية أخرى من رعاياها الموجودين في فرنسا ضرورة توخي الحذر.
🛑 تنبيه|— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) ١ ديسمبر ٢٠١٨
المواطنون الكرام السياح والمقيمين في #باريس .. حرصاً على سلامتكم تنصح السفارة لدى فرنسا @KSAembassyFRA باتخاذ الحيطة وعدم الذهاب إلى شارع شانزليزيه والمناطق المحيطة به اليوم
ونرجو التواصل مع السفارة في الحالات الطارئة:
(0033626238195- 0033673656324)
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @KSAMOFA