مغردون عرب : كانوا يقولون أيام الربيع العربي وسوف نقول أيام السترات الصفراء

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي مع المظاهرات التي تشهدها العاصمة الفرنسية باريس منذ أيام بقيادة أصحاب السترات الصفراء.

مصدر الصورة Getty Images Image caption صورة من المظاهرات التي تشهدها العاصمة الفرنسية باريس

وكانت الاحتجاجات قد بدأت في فرنسا وبلجيكا في 17 نوفمبر/تشرين الثاني، وأغلقت الحركة الطرق وتسببت في فوضى مرورية اعتراضا على زيادة أسعار الوقود والضرائب المفروضة عليه.

وأطلق المغردون العرب هاشتاغ #باريس الذي ظهر في أكثر من خمس آلاف تغريدة، كما ظهر تعبير "السترات الصفراء" في أكثر من ثمانية ألف تغريدة.

وطلبت وزارة الخارجية السعودية ودول عربية أخرى من رعاياها الموجودين في فرنسا ضرورة توخي الحذر.