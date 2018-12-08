الكوييتيون يغردون : #اسقاط_القروض_مطلب_شعبي
تفاعل الكويتيون على مواقع التواصل الاجتماعي مع اقتراح القانون الذي قدمه نائب البرلمان ماجد المطيري ويقضي بإسقاط القروض عن المواطنين.
#اسقاط_القروض_مطلب_شعبي
وتقدم النائب ماجد المطيري بمشروع قانون قال إنه "لن يكلف المال العام دينارا واحدا ومن شأنه إسقاط القروض عن المواطنين بحيث تقوم الدولة بإيداع قيمة القروض كوديعة لدى البنك كل حسب قيمة القروض المشتراه منه وتحصّل البنوك قروضها وفوائدها من أرباح الودائع وترجع الوديعة بعد اتمام السداد للبنك".
واعتبر المطيري أن "المأساة تتكرر والمعاناة تتمدد، فأكثر من ربع الكويتيين يعانون من القروض وعلى أعتاب الحجز والسجون فضلا عن آلاف الممنوعين من السفر وقصص كثيرة عن أسر تفككت بسبب القروض وفوائدها الفاحشة".
وأطلق مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت هاشتاغين الأول #اسقاط_الديون_والقروض_ والثاني #اسقاط_القروض_مطلب_شعبي ليتصدرا قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في الكويت حاصدين أكثر من سبع ألآف تغريدة عبر من خلالها المغردون عن تأيدهم لمشروع المطيري.