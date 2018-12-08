الكوييتيون يغردون : #اسقاط_القروض_مطلب_شعبي

تفاعل الكويتيون على مواقع التواصل الاجتماعي مع اقتراح القانون الذي قدمه نائب البرلمان ماجد المطيري ويقضي بإسقاط القروض عن المواطنين.

#اسقاط_القروض_مطلب_شعبي

مصدر الصورة Getty Images Image caption عملة دولة الكويت

وتقدم النائب ماجد المطيري بمشروع قانون قال إنه "لن يكلف المال العام دينارا واحدا ومن شأنه إسقاط القروض عن المواطنين بحيث تقوم الدولة بإيداع قيمة القروض كوديعة لدى البنك كل حسب قيمة القروض المشتراه منه وتحصّل البنوك قروضها وفوائدها من أرباح الودائع وترجع الوديعة بعد اتمام السداد للبنك".

واعتبر المطيري أن "المأساة تتكرر والمعاناة تتمدد، فأكثر من ربع الكويتيين يعانون من القروض وعلى أعتاب الحجز والسجون فضلا عن آلاف الممنوعين من السفر وقصص كثيرة عن أسر تفككت بسبب القروض وفوائدها الفاحشة".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @almaimoni123 تقدمت بمقترح بقانون يقضي بإسقاط القروض عن المواطنين ولا يكلف المال العام دينارا واحدا بحيث تقوم الدولة بايداع قيمة القروض كوديعه لدى البنك كل حسب قيمة القروض المشتراه منه وتحصل البنوك قروضها وفوائدها من ارباح الودائع و ترجع الوديعه بعد اتمام السداد للبنك#اسقاط_الديون_والقروض_ pic.twitter.com/LwWLocqU39 — ماجد مساعد المطيري (@almaimoni123) ٦ ديسمبر ٢٠١٨

وأطلق مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت هاشتاغين الأول #اسقاط_الديون_والقروض_ والثاني #اسقاط_القروض_مطلب_شعبي ليتصدرا قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في الكويت حاصدين أكثر من سبع ألآف تغريدة عبر من خلالها المغردون عن تأيدهم لمشروع المطيري.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @lQ8iI #اسقاط_الديون_والقروض_



في متقاعدين اعمارهم فوق ال60 سنه يكد على بيت وعيال يصفى من راتبه 300 كل شهر يدوس على كرامته ويتسلف من اللي يسوى واللي مايسوى والله لو في عضو فيه غاريه على عيال ديرته يفتح هالملف ويشوف كم متقاعد راتبه مايكفيه لي نص الشهر — القرين (@lQ8iI) ٥ ديسمبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @khalil_aleesa الحملة الشعبية للديون والقروض :



توضيح



من 9 شهور ونحن نجتهد وننسق

وندرس التوجهات لجميع شرائح المجتمع



وبعد مشاورات وتنسيق بين المعنيين

تم اختيار اعضاء اللجنة

والمكتب القانوني لها



ونشكر جميع من دعمنا وساهم

في حملتنا الشعبية ونطالب

بمزيد من الدعم

وشكرآ#اسقاط_الديون_والقروض_ — خليل جاسم العيسى (@khalil_aleesa) ١ ديسمبر ٢٠١٨