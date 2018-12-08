حرب على مواقع التواصل الاجتماعي بين جماهير نادي الأهلي المصري وجماهير الزمالك بعد انتشار مزاعم تقديم النادي الأهلي رشوة لحكم مباراة الذهاب في نهائي دوري أبطال أفريقيا التي جمعته مع الترجي التونسي.

مصدر الصورة Getty Images Image caption حرب افتراضية بين جماهير الأهلي والزمالك

وكانت قناة "الهداف" الجزائرية قد أعلنت تلقي الحكم الجزائري مهدي عبيد شارف رشوة من قبل الأهلي المصري قبل المباراة التي جمعته مع الترجي التونسي في قبل ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا وانتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد للترجي.

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وأطلق مشجعو نادي الزمالك المصري هاشتاغ #الاهلي_يرشي_الكاف الذي كان ضمن قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في مصر حاصدا أكثر من 20 ألف تغريدة طالب من خلالها المستخدمون بإيقاف نشاط النادي الأهلي.

وفي المقابل أطلق الأهلاوية هاشتاغ مسيئا لنادي الزمالك حصد أكثر من 14 ألف تغريدة عبر من خلالها المستخدمون تمسكهم بناديهم معتبرين أن هذه الأنباء "لا أساس لها من الصحة".