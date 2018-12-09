#محمد_صلاح يضرب من جديد

  • 9 ديسمبر/ كانون الأول 2018

قاد النجم المصري محمد صلاح فريق ليفيربول إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتازة لكرة القدم بعد فوز فريقه على بورنموث بأربعة أهداف نظيفة.

#محمد_صلاح

مصدر الصورة Getty Images
Image caption محمد صلاح

أحرز اللاعب المصري، محمد صلاح، أول هاتريك له منذ مارس/ آذار الماضي، ودفع الفوز الفريق إلى قمة ترتيب جدول الدوري الإنجليزي بفارق نقطة عن مانشستر سيتي.

وكان صلاح حديث المحبين على مواقع التواصل الاجتماعي، وانتشر هاشتاغ #صلاح و #محمد_صلاح حاصدين أكثر من أربع آلاف تغريدة، كما ذكر اسم اللاعب المصري في أكثر من 9 آلاف تغريدة عبّر من خلالها المستخدمون عن حبهم للنجم المصري متمنين له التوفيق.

وعلق كثيرون حين أهدى النجم المصري جائزة أفضل لاعب في المباراة إلى زميله جيمس ميلنر الذي خاض مباراته الـ 500 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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