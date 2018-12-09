#محمد_صلاح يضرب من جديد
- 9 ديسمبر/ كانون الأول 2018
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قاد النجم المصري محمد صلاح فريق ليفيربول إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتازة لكرة القدم بعد فوز فريقه على بورنموث بأربعة أهداف نظيفة.
#محمد_صلاح
أحرز اللاعب المصري، محمد صلاح، أول هاتريك له منذ مارس/ آذار الماضي، ودفع الفوز الفريق إلى قمة ترتيب جدول الدوري الإنجليزي بفارق نقطة عن مانشستر سيتي.
شيء اعتدنا عليه... أليس كذلك؟ 😎— نادي ليفربول (@LFC_Arabic) ٨ ديسمبر ٢٠١٨
رجل مباراة اليوم هو الملك المصري محمد صلاح! 👑🇪🇬 @MoSalah pic.twitter.com/UmOkoKRfhj
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @LFC_Arabic
وكان صلاح حديث المحبين على مواقع التواصل الاجتماعي، وانتشر هاشتاغ #صلاح و #محمد_صلاح حاصدين أكثر من أربع آلاف تغريدة، كما ذكر اسم اللاعب المصري في أكثر من 9 آلاف تغريدة عبّر من خلالها المستخدمون عن حبهم للنجم المصري متمنين له التوفيق.
محمد صلاح أصبح أسرع لاعب في تاريخ ليفربول يصل للهدف رقم 40 👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/YgxLafc9rl— Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) ٨ ديسمبر ٢٠١٨
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @ShobierOfficial
نصب نفسه ملكا لإنجلترا 👑— FilGoal (@FilGoal) ٣ ديسمبر ٢٠١٨
موسم استثنائي من "مومو صلاح" جعله في مقدمة كبار العالم
وأصبح من الحلم حقيقة 👏
محمد صلاح سادس أفضل لاعب في العالم من مجلة @francefootball 🌟
ننتظر أكثر من ذلك في المستتقبل @MoSalah pic.twitter.com/35QHxy5sAR
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @FilGoal
لو قارة أفريقيا هتختار شخص واحد عايش النهاردة تقدمه كنموذج ناجح نتفشخر بيه قدام باقى القارات .. الشخص ده هيكون محمد صلاح .— Joe (@youssef_hussen) ٨ ديسمبر ٢٠١٨
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @youssef_hussen
وعلق كثيرون حين أهدى النجم المصري جائزة أفضل لاعب في المباراة إلى زميله جيمس ميلنر الذي خاض مباراته الـ 500 في الدوري الإنجليزي الممتاز.
محمد صلاح رفض استلام جائزة افضل لاعب في المباراة، ميلنر كان بجانبه.— PremierLeagueWorld™️ (@EPLworld) ٨ ديسمبر ٢٠١٨
صلاح “سوف امنحها لميلنر، انها مباراته ال500 وكان رائعاً كالعادة، اتمنى ان نفوز ببطولة معاً” pic.twitter.com/UetCEH85pw
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @EPLworld
المصري محمد صلاح لاعب ليفربول قام بتصرف نبيل عقب قيادة فريقه للفوز على بورنموث 4-0 سجل منها ثلاثة أهداف (هاتريك) اذ منح جائزته— #مصطفى_الآغا Mustafa Agha (@mustafa_agha) ٨ ديسمبر ٢٠١٨
رجل المباراة وأهداها لزميله جيمس ميلنر بعد وصوله للمباراة رقم 500 خلال مسيرته في الدوري الإنجليزي. https://t.co/9oILBNcO94
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @mustafa_agha
بعد تسجيله هاتريك في شباك بورنموث كان من الطبيعي أن يفوز بجائزة رجل المباراة لكنه رفض الحصول على الجائزة واعطائها لزميله ميلنر تكريما له بعد وصوله للمباراة 500 في الدوري الإنجليزي— FilGoal (@FilGoal) ٨ ديسمبر ٢٠١٨
محمد صلاح 💪👏pic.twitter.com/IS9F2kY4fR
نهاية تويتر الرسالة 2 التي بعث بها @FilGoal