محمد_صلاح يضرب من جديد

قاد النجم المصري محمد صلاح فريق ليفيربول إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتازة لكرة القدم بعد فوز فريقه على بورنموث بأربعة أهداف نظيفة.

#محمد_صلاح

مصدر الصورة Getty Images Image caption محمد صلاح

أحرز اللاعب المصري، محمد صلاح، أول هاتريك له منذ مارس/ آذار الماضي، ودفع الفوز الفريق إلى قمة ترتيب جدول الدوري الإنجليزي بفارق نقطة عن مانشستر سيتي.

وكان صلاح حديث المحبين على مواقع التواصل الاجتماعي، وانتشر هاشتاغ #صلاح و #محمد_صلاح حاصدين أكثر من أربع آلاف تغريدة، كما ذكر اسم اللاعب المصري في أكثر من 9 آلاف تغريدة عبّر من خلالها المستخدمون عن حبهم للنجم المصري متمنين له التوفيق.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @youssef_hussen لو قارة أفريقيا هتختار شخص واحد عايش النهاردة تقدمه كنموذج ناجح نتفشخر بيه قدام باقى القارات .. الشخص ده هيكون محمد صلاح . — Joe (@youssef_hussen) ٨ ديسمبر ٢٠١٨

وعلق كثيرون حين أهدى النجم المصري جائزة أفضل لاعب في المباراة إلى زميله جيمس ميلنر الذي خاض مباراته الـ 500 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @EPLworld محمد صلاح رفض استلام جائزة افضل لاعب في المباراة، ميلنر كان بجانبه.



صلاح “سوف امنحها لميلنر، انها مباراته ال500 وكان رائعاً كالعادة، اتمنى ان نفوز ببطولة معاً” pic.twitter.com/UetCEH85pw — PremierLeagueWorld™️ (@EPLworld) ٨ ديسمبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @mustafa_agha المصري محمد صلاح لاعب ليفربول قام بتصرف نبيل عقب قيادة فريقه للفوز على بورنموث 4-0 سجل منها ثلاثة أهداف (هاتريك) اذ منح جائزته

رجل المباراة وأهداها لزميله جيمس ميلنر بعد وصوله للمباراة رقم 500 خلال مسيرته في الدوري الإنجليزي. https://t.co/9oILBNcO94 — #مصطفى_الآغا Mustafa Agha (@mustafa_agha) ٨ ديسمبر ٢٠١٨