صورة #ساره_الودعاني تشغل مواقع التواصل في السعودية
- 9 ديسمبر/ كانون الأول 2018
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نشرت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، سارة الودعاني، التي يتابعها أكثر من مليون ونصف متابع على إنستغرام صورة لها دون حجاب مما أثار جدلاً واسعاً بين متابعيها .
#ساره_الودعاني
حذفت الوعداني الصورة بعد وقت قصير من نشرها، وبحسب المغردين، هذه المرة الأولى التي تقوم بها الوعداني بنشر هكذا صورة.
وأطلق مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية هاشتاغ #ساره_الودعاني الذي كان ضمن أكثر الهاشتاغات انتشارا في المملكة حاصدا أكثر من 6 آلاف تغريدة اعتبر من خلالها البعض أن سارة نشرت الصورة وقامت بحذفها بعد وقت قصير بهدف إثارة الجدل وجلب الاضواء.
#ساره_الودعاني كلاسي معه حق ♥️ @classywalla pic.twitter.com/KS00YIXUDt— َ (@Ihaif_a) ٨ ديسمبر ٢٠١٨
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @Ihaif_a
#ساره_الودعاني يامغيث ، يامغيث ، يامغيث اغثني ويسر لي امري وفرج همي واشرح صدري وارحمني برحمتك، يارب اغفر جميع ذنوبي التي اعلمها والتي لا اعلمها، يارب انت الكريم انت الغفور انت الحي القيوم، يارب ان كان هناك ذنب يحول بيني وبين استجابتك لدعائي فيارب اغفره لي وارزقني من حيث لا احتسب— دليم آل سريع 🇮🇩🛩 (@apps877) ٨ ديسمبر ٢٠١٨
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @apps877
#ساره_الودعاني— F’7 (@I_m700) ٨ ديسمبر ٢٠١٨
مسويهه كذا اغراء ولا ايش بالضبط 😹😹😭. pic.twitter.com/Tk9dXSjdTJ
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @I_m700
وفي المقابل دافع عدد كبير من المتبايعين عن الودعاني معتبرين ما قامت به حرية شخصية.
#ساره_الودعاني سواء بقصد أو بدون قصد ياعالم انتم وش دخلكم بس تأخذون ذنبوب، هاذي حرية شخصية تكشف او تتغطى بكيفها اتركوا الناس بحالها واشغلوا نفسكم باللي يفيدكم.— Ana (@loloo_011) ٨ ديسمبر ٢٠١٨
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @loloo_011
من ستر مسلماً ، ستره الله في الدنيا والاخرة #ساره_الودعاني pic.twitter.com/VKUTHbGFfB— ُ (@__pliiii) ٨ ديسمبر ٢٠١٨
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @__pliiii
#ساره_الودعاني الحين وين الفضيحه بالموضوع واستروها ومن هالكلام البنت كاشفه خلقه وتحط مكياج اوفر وتسولف وتضحك واحيانا تطلع بدون عبايه وحياتها كلها على المكشوف الحين علشان طلعت شعرها وصدرها صارت عيب ؟؟!— ziad_albshiri (@ZAlbshiri) ٨ ديسمبر ٢٠١٨
الصور :: https://t.co/aKmQXeeR3h
•♥• pic.twitter.com/vNIbJ0q4wb
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @ZAlbshiri