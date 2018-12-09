صورة #ساره_الودعاني تشغل مواقع التواصل في السعودية

نشرت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، سارة الودعاني، التي يتابعها أكثر من مليون ونصف متابع على إنستغرام صورة لها دون حجاب مما أثار جدلاً واسعاً بين متابعيها .

#ساره_الودعاني

مصدر الصورة Instagram @sarah_wad3ani Image caption سارة الودعاني

حذفت الوعداني الصورة بعد وقت قصير من نشرها، وبحسب المغردين، هذه المرة الأولى التي تقوم بها الوعداني بنشر هكذا صورة.

وأطلق مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية هاشتاغ #ساره_الودعاني الذي كان ضمن أكثر الهاشتاغات انتشارا في المملكة حاصدا أكثر من 6 آلاف تغريدة اعتبر من خلالها البعض أن سارة نشرت الصورة وقامت بحذفها بعد وقت قصير بهدف إثارة الجدل وجلب الاضواء.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @apps877 #ساره_الودعاني يامغيث ، يامغيث ، يامغيث اغثني ويسر لي امري وفرج همي واشرح صدري وارحمني برحمتك، يارب اغفر جميع ذنوبي التي اعلمها والتي لا اعلمها، يارب انت الكريم انت الغفور انت الحي القيوم، يارب ان كان هناك ذنب يحول بيني وبين استجابتك لدعائي فيارب اغفره لي وارزقني من حيث لا احتسب — دليم آل سريع 🇮🇩🛩 (@apps877) ٨ ديسمبر ٢٠١٨

وفي المقابل دافع عدد كبير من المتبايعين عن الودعاني معتبرين ما قامت به حرية شخصية.