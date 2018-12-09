صورة #ساره_الودعاني تشغل مواقع التواصل في السعودية

  • 9 ديسمبر/ كانون الأول 2018

نشرت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، سارة الودعاني، التي يتابعها أكثر من مليون ونصف متابع على إنستغرام صورة لها دون حجاب مما أثار جدلاً واسعاً بين متابعيها .

#ساره_الودعاني

مصدر الصورة Instagram @sarah_wad3ani
Image caption سارة الودعاني

حذفت الوعداني الصورة بعد وقت قصير من نشرها، وبحسب المغردين، هذه المرة الأولى التي تقوم بها الوعداني بنشر هكذا صورة.

وأطلق مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية هاشتاغ #ساره_الودعاني الذي كان ضمن أكثر الهاشتاغات انتشارا في المملكة حاصدا أكثر من 6 آلاف تغريدة اعتبر من خلالها البعض أن سارة نشرت الصورة وقامت بحذفها بعد وقت قصير بهدف إثارة الجدل وجلب الاضواء.

وفي المقابل دافع عدد كبير من المتبايعين عن الودعاني معتبرين ما قامت به حرية شخصية.

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