تابع مغردون عرب احتجاجات السترات الصفراء في فرنسا باهتمام بالغ، وصل إلى حد الدعوات إلى الاقتياد بها.

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وتصدرت هاشتاغات #باريس و #السترات_الصفراء و #السترات_الصفر لائحة الترند في عدد من الدول العربية على مدى الأيام الماضية.

وقد احتدم الجدل عبر هذه الهاشتاغات إزاء ما يحدث في فرنسا، بعد أن تداولت مواقع عربية تسجيل فيديو لفرنسية قيل إنها شرطية تدعو المتظاهرين إلى تجنب تخريب بلدهم مثل العرب لكنها في الحقيقة متظاهرة توبخ الشرطة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @dianamoukalled هذه ترجمة لفيديو الشابة التي كانت تصرخ وقالت عدة مواقع انها شرطية تحذر المتظاهرين ان لا يفعلوا بباريس ما فعل العرب ببلادهم.. طبعا كل ما سبق كان هراء فالحقيقة انها ليست شرطية بل متظاهرة تناشد الشرطة ان لا تضرب المتظاهرين.. https://t.co/SPTsI9XIiU — ديانا مقلد Diana Moukalled (@dianamoukalled) ٨ ديسمبر ٢٠١٨

مغردون: ما علاقة السترات الصفراء في فرنسا بـ "الربيع العربي والإخوان"؟

ويبدو أن تصاعد المواجهات بين المتظاهرين والشرطة الفرنسية أعاد إلى أذهان العرب ما وقع عام 2011.

وغرد ياسر الزعاترة: "يتظاهر الناس في باريس، فيُصاب رموز الثورة المضادة وأبواقهم في العالم العربي بالحمّى والصداع!!! ستبقى الحرية والتعددية الحقيقية والعدالة الاجتماعية حلما للأحرار. أما العبيد، فلا عزاء لهم."

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @sufyanmustafa17 في ثورات الربيع العربي، كان هناك من بين المتظاهرين اناس "مدنيون" هدفهم تشويه صورة الثورة بهتافات طائقية وأعمال شغبية واتضح فيما بعد أنهم من المخابرات. وأرى أن أعمال الشغب في باريس بعضها من الجهال ولكن اغلبها على يد المخاربات الفرنسية لتشويه صورة المتاظاهرين والله أعلم. #فرنسا — سفيان مصطفى (@sufyanmustafa17) ١٠ ديسمبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @MMatug #رأي

الحراك في الربيع العربي كان حراك مجموعات

الحراك الذي نراه اليوم في فرنسا حراك شعـبي

الحراك الأول حراك من أجل مصالح

الحراك الثاني حراك من أجل قضـايا

المصالح .. تعود بالنفع على أفــــراد بعـــــــينهم

القضــايا .. تعود بالنفع على الجميع دون إستثناء — Milad Matug (@MMatug) ١٠ ديسمبر ٢٠١٨

في المقابل، تحدث إعلاميون ومغردون عرب عن " أجندات الإخوان في حراك السترات الصفراء" وعلاقة المهاجرين العرب بها.

ووصفوا ما يحدث في فرنسا بالمؤامرة، إلا أن آخرين سخروا من ما اعتبروه إعادة استثمار لنظرية المؤامرة للطعن في مطالبات الشعوب بالحرية والتغيير.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @dmfowad مايحدث فى #فرنسا له جذور عميقة واسباب اجتماعية واقتصادية .. ومن اهم الملاحظات غياب الاقليات عن #السترات_الصفراء .

الضرائب وتفاوت الدخل وتناقص القدرة الشرائية بعض هذه الاسباب وبعضها الاخر غير مفهوم.

تعليقاً عما اراه من تعليقات بعيدة جداً عن الواقع! — dr muhammad fowad (@dmfowad) ١٠ ديسمبر ٢٠١٨

وقارن البعض الآخر الشرطة الفرنسية بنظيراتها في الدول العربية.

وبينما يرى البعض أن الاحتجاجات كشفت زيف الديمقراطية الفرنسية، انتقد آخرون عمليات التخريب التي قام بها المحتجون.

"السترات الصفراء" تلهم نشطاء عرب

ونسجا على منوال "السترات الصفراء"، أعلن نشطاء في تونس إطلاق حملة "السترات الحمراء" كحركة احتجاج للمطالبة بالتغيير.

كما أطلق أردنيون اسم "الشماغات الحمر" على اعتصاماتهم التي انطلقت قبل أيام للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية.

وظهرت السترات الصفراء الأسبوع الماضي في مدينة البصرة العراقية احتجاجا على تردي مستوى الخدمات.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @VNj1fYtbndVWsMa انتفاضة السترات الصفراء تنتصر .. وفرنسا تلغي ضريبة الوقود نهائيا .

والشرطة الفرنسية تضرب عن العمل تضامنا مع "السترات الصفراء" ..



أما في الاردن ...

انتفاضة الشماغ الاحمر ستنتصر ... #انتفاضة_الشماغ_الاحمر — جهاد آل خليفة الرفاعي (@VNj1fYtbndVWsMa) ٦ ديسمبر ٢٠١٨

وانطلقت حركة "السترات الصفراء" في نوفمبر/تشرين الثاني بعد ارتفاع الضرائب على الوقود، ولكن قائمة المطالب ازدادت مع اتساع رقعة الاحتجاجات.