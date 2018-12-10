خطاب السيسي في ختام منتدى افريقيا يلهب تويتر في مصر

لم يفوت نشطاء مصريون كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التي ألقاها خلال منتدى إفريقيا 2018 في مدينة شرم الشيخ.

مصدر الصورة ZACHARIAS ABUBEKER

فقد أفردوا مجموعة هاشاتاغات #السيسي #اخدنا_ايه_من_مؤتمراته و #منتدي_افريقيا_2018 لعرض آرائهم بشأن المؤتمرات التي احتضنتها مصر في الفترة الأخيرة.

وكان السيسي أعلن عدة قرارات لتشجيع الاستثمار والتعاون بين الدول الإفريقية أهمها إنشاء صندوق ضمان للاستثمار في القارة.

وقال السيسي إنه يوجد فرق بين الأفكار والسياسات وبين الواقع.

وأردف: "وفق تقديري إن في مصر لو مشيت بدراسات الجدوى وجعلتها العامل الحاسم في حل المسائل كنا سنحقق 20-25% فقط مما حققناه، وده مش معناه إن المسار العلمي يتم إغفاله".

وأشاد فريق من المغردين بالرئيس المصري وإنجازاته قائلين إنه "أعاد مصر لقيادة إفريقيا وتحريرها".

إلا أن آخرين أعربوا عن رفضهم لإقامة "مؤتمرات هزلية تهدر أموال الشعب المصري" بحسب تعبيرهم.