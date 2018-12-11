هل منعت مصر بيع السترات الصفراء؟

تداول مغردون مصريون تقارير صحفية تفيد بأن الأمن المصري حذر تجار معدات السلامة من بيع السترات الصفراء من دون ترخيص.

مصدر الصورة ABDULMONAM EASSA

كما أعلن نشطاء وحقوقيون مصريون القبض على محام مساء الأربعاء بعد كتابته نصا على فيسبوك يسخر فيه من أنباء تحدثت عن منع أصحاب المتاجر من بيع السترات الصفراء للمواطنين، خوفا من اندلاع مظاهرات مشابهة لتلك التي تشهدها فرنسا.

وألقي القبض على المحامي الحقوقي، محمد رمضان، أثناء سيره في أحد شوارع مدينة الإسكندرية شمالي البلاد، وتقول السلطات إنها عثرت على خمس سترات صفراء بحوزته، وذلك وفقا لمحامي رمضان.

وبحسب المحامي، عبد الرحمن الجوهري، فإن رمضان يواجه اتهامات من بينها التحريض على التظاهر وتكدير السلم العام، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن السلطات طالبت التجار بعدم بيع السترات للأفراد إلا بعد حصولهم على موافقة أمنية.

#السترات_الصفراء .. بين التخريب والثورة

وتفاعل نشطاء على تويتر وفيسبوك مع الخبر بنوع من السخرية، إذ رأوا في القرار مؤشرا على خوف السلطات من انتقال عدوى احتجاجات فرنسا إلى مصر.

ودعا آخرون إلى الاقتياد بالمتظاهرين في فرنسا، لاستكمال ثورة يناير.

وكتب صاحب حساب @a_azaki: "مصر تحظر بيع السترات الصفراء قبل عدة أسابيع من ذكرى ثورة ٢٥ يناير لعدم تكرار السيناريو الفرنسي والمطالبة برحيل السيسي".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @MohammedMAHSOOB في بلادنا..

اذا كانت #السترات_الصفراء تقلقكم لهذا الحد..

فلما لا تبادرون بحلول تقلل من معاناة الناس؟

-خلل الرواتب ومستوى الدخول

-حق الشعب برؤية إيرادات الدولة وكيف التصرف بها

-إنهاء اقتصاد موازي ينخر بعظام #مصر

ام الأهم حصن تشيدونه لن يجدي إذا قرار الشعب الخروج بسترات او بدونها — Mohamed MAHSOOB (@MohammedMAHSOOB) ١١ ديسمبر ٢٠١٨

في المقابل، انتقد مغردون الدعوات للتظاهر واصفين ما يحدث في فرنسا بالخراب.

وغردت إحداهن: "... ما حدث فى فرنسا .. حدث بنفس الشكل ونفس الأسلوب فى مصر فى ثورة يناير لقد تم استغلال #السترات_الصفر ليتم حرق .. وسرق .. و ..فى ناس تلعب لصنع ثورة فى فرنسا ..."

وتحولت السترات الصفراء، التي يرتديها العمال، إلى رمز للتظاهر على غلاء الأسعار.

وعلى غرار "السترات الصفراء"، أطلق مغردون أردنيون شعار "الشماغات الحمر" على احتجاجاتهم التي انطلقت قبل أيام للمطالبة بإسقاط قانون الضريبة.

كما دشن نشطاء تونسيون حملة "السترات الحمراء" احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة وتدني القدرة الشرائية ودعوا إلى النزول إلى الشوارع في غرة شهر يناير/كانون الثاني القادم.

وظهرت السترات الصفراء الأسبوع الماضي في مدينة البصرة العراقية مع تجدد الاحتجاجات على تردي مستوى الخدمات.