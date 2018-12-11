#طار_البلد : أغنية راغب علامة الجديدة تثير جدلا في لبنان
- 11 ديسمبر/ كانون الأول 2018
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أغنية المطرب اللبناني راغب علامة الجديدة "طار البلد" تثير حالة من الجدل عبر مواقع التواصل في لبنان.
#طار_البلد
أثارت أغنية جديدة للمطرب راغب علامة جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وينتقد علامة في أغنيته التي سميت "طار البلد" الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلد.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان مقطعا لسياسي لبناني يدعى حكمت ديب يقول فيه إن راغب علامة يجب أن "يطير راسه" لما جاء في أغنيته.
النائب حكمت ديب، ممثل التيار الوطني الحر - حزب الرئيس ميشال عون يهدّد الفنان راغب علامة وكل معارض أو مطالب بحقوقه بقطع الرأس، أهلاً بكم في دولة "داعش" الجديدة، متضامن مع @raghebalama وكل مطالب بحقه #Lebanon pic.twitter.com/Ejpj1J5Zc5— Ahmad M. Yassine (@Lobnene_Blog) ٩ ديسمبر ٢٠١٨
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @Lobnene_Blog
كما غرد النائب ناصحا علامة أن "يلتزم بالغناء عن الحب ويترك البلد بحالها" على حد وصفه.
راغب علامة : خللي أغانيك عن الحب والغرام شو بدك بالبلد؟ #البلد_ما_بطير— Hikmat Dib (@DibHikmat) ١٠ ديسمبر ٢٠١٨
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @DibHikmat
ليرد عليه علامة في تغريدة عبر حسابه الرسمي.
هيدا بلدي قبل ما يكون بلدك...انا كل الشعب اللبناني رسخني فنان على قلوبهم وبيبقى اسمي مرفوع مئات السنين.. بينما انت بإشارة من أصبع الصغير لرئيس تيارك بتصير بخبر كان-.. وبنصحك تقدم طلب عند داعش للانتساب.. يا عيب الشوم على هيك نواب ما بيستحوا https://t.co/ROLWBGD29H— Ragheb Alama (@raghebalama) ١٠ ديسمبر ٢٠١٨
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @raghebalama
#طار_البلد— Ragheb Alama (@raghebalama) ٩ ديسمبر ٢٠١٨
بوجود نواب يهددون بقطع رأسنا ويتصرفوا علنا ك دواعش.. أكيد طار البلد..انت خفت من آغنيتي وعم تهددني..انا ما بخاف من تهديدك لكني الآن أقدم إخبار الى فخامة الرئيس ودولة اارئيس نبيه بري ودولة الرئيس سعد الحريري وزارة الداخلية والآجهزة الأمنية بأن حكمت ديب هددني بقطع رأسي
نهاية تويتر الرسالة 2 التي بعث بها @raghebalama
وتضامن مغردون مع راغب علامة بعد ما صدر من النائب في حزب التيار الوطني الحر.
تعابير همجية مش محترفة سوقية خرج شوارع! بدل ما هيك اشخاص ينقوا كلماتن عالقد، في يقول يتوقف يتعاقب حيالله بس يطير راسو! يه! حلااااام لاغب!!— gergy🇱🇧 (@gergyeous) ١٠ ديسمبر ٢٠١٨
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @gergyeous
وأرسل مغردون تحياتهم لعلامة وشكروه على ما تناوله في أغنيته.
#راغب_علامه— ناهدة الحلبي (@nahida_halaby) ١٠ ديسمبر ٢٠١٨
أحيي الفنان راغب علامة على أغنية طار البلد، ومن يذمّها لا يُلام فهو لم تصل إلى سمعه ان أحدا يجوع في هذا الوطن ويرمى به أمام المستشفيات وأناس تعيش في سياراتها ونفايات وسرطانات من مياه ملوَّثة تقتل تفتك بشعبنا، حقُّ هذا المسؤول كل هذا وليس حقنا أن نقول "طار البلد"!! pic.twitter.com/0sRBGXQv39
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @nahida_halaby
مش بس #طار_البلد...اهترأ البلد...انسرق البلد...احترق البلد...اذا شي يطيرولنا روسنا كلنا #راغب_منحبك @raghebalama pic.twitter.com/2QXoOJ2tXK— Linda Meshleb (@MeshlebLinda) ١٠ ديسمبر ٢٠١٨
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @MeshlebLinda
بينما كان لآخرين رأي مخالف.
#طار_البلد— Miel ✝️✝️✝️ (@Martinamoi) ١٠ ديسمبر ٢٠١٨
فنان فاحش الثراء بشكل لا يوصف وصديق لمعظم فاسدي الدولة ولمن تسبب بإفلاس هذا البلد لا يحق له بهكذا أغنية pic.twitter.com/LsGQxtcEIS
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @Martinamoi