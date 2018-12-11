طار_البلد : أغنية راغب علامة الجديدة تثير جدلا في لبنان

أغنية المطرب اللبناني راغب علامة الجديدة "طار البلد" تثير حالة من الجدل عبر مواقع التواصل في لبنان.

#طار_البلد

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أثارت أغنية جديدة للمطرب راغب علامة جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وينتقد علامة في أغنيته التي سميت "طار البلد" الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلد.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان مقطعا لسياسي لبناني يدعى حكمت ديب يقول فيه إن راغب علامة يجب أن "يطير راسه" لما جاء في أغنيته.

كما غرد النائب ناصحا علامة أن "يلتزم بالغناء عن الحب ويترك البلد بحالها" على حد وصفه.

ليرد عليه علامة في تغريدة عبر حسابه الرسمي.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @raghebalama هيدا بلدي قبل ما يكون بلدك...انا كل الشعب اللبناني رسخني فنان على قلوبهم وبيبقى اسمي مرفوع مئات السنين.. بينما انت بإشارة من أصبع الصغير لرئيس تيارك بتصير بخبر كان-.. وبنصحك تقدم طلب عند داعش للانتساب.. يا عيب الشوم على هيك نواب ما بيستحوا https://t.co/ROLWBGD29H — Ragheb Alama (@raghebalama) ١٠ ديسمبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة 2 التي بعث بها @raghebalama #طار_البلد

بوجود نواب يهددون بقطع رأسنا ويتصرفوا علنا ك دواعش.. أكيد طار البلد..انت خفت من آغنيتي وعم تهددني..انا ما بخاف من تهديدك لكني الآن أقدم إخبار الى فخامة الرئيس ودولة اارئيس نبيه بري ودولة الرئيس سعد الحريري وزارة الداخلية والآجهزة الأمنية بأن حكمت ديب هددني بقطع رأسي — Ragheb Alama (@raghebalama) ٩ ديسمبر ٢٠١٨

وتضامن مغردون مع راغب علامة بعد ما صدر من النائب في حزب التيار الوطني الحر.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @gergyeous تعابير همجية مش محترفة سوقية خرج شوارع! بدل ما هيك اشخاص ينقوا كلماتن عالقد، في يقول يتوقف يتعاقب حيالله بس يطير راسو! يه! حلااااام لاغب!! — gergy🇱🇧 (@gergyeous) ١٠ ديسمبر ٢٠١٨

وأرسل مغردون تحياتهم لعلامة وشكروه على ما تناوله في أغنيته.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @nahida_halaby #راغب_علامه

أحيي الفنان راغب علامة على أغنية طار البلد، ومن يذمّها لا يُلام فهو لم تصل إلى سمعه ان أحدا يجوع في هذا الوطن ويرمى به أمام المستشفيات وأناس تعيش في سياراتها ونفايات وسرطانات من مياه ملوَّثة تقتل تفتك بشعبنا، حقُّ هذا المسؤول كل هذا وليس حقنا أن نقول "طار البلد"!! pic.twitter.com/0sRBGXQv39 — ناهدة الحلبي (@nahida_halaby) ١٠ ديسمبر ٢٠١٨

بينما كان لآخرين رأي مخالف.