#طار_البلد : أغنية راغب علامة الجديدة تثير جدلا في لبنان

  • 11 ديسمبر/ كانون الأول 2018

أغنية المطرب اللبناني راغب علامة الجديدة "طار البلد" تثير حالة من الجدل عبر مواقع التواصل في لبنان.

#طار_البلد

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أثارت أغنية جديدة للمطرب راغب علامة جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وينتقد علامة في أغنيته التي سميت "طار البلد" الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلد.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان مقطعا لسياسي لبناني يدعى حكمت ديب يقول فيه إن راغب علامة يجب أن "يطير راسه" لما جاء في أغنيته.

كما غرد النائب ناصحا علامة أن "يلتزم بالغناء عن الحب ويترك البلد بحالها" على حد وصفه.

ليرد عليه علامة في تغريدة عبر حسابه الرسمي.

وتضامن مغردون مع راغب علامة بعد ما صدر من النائب في حزب التيار الوطني الحر.

وأرسل مغردون تحياتهم لعلامة وشكروه على ما تناوله في أغنيته.

بينما كان لآخرين رأي مخالف.

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