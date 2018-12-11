دوري_الأبطال : ليفربول وتوتنهام في وضع لا يحسدا عليه

تفاعل رواد مواقع التواصل العرب مع مباريات دوري الأبطال المرتقبة مساء الثلاثاء. ويواجه ليفربول خصمه الإيطالي نابولي في مباراة مصيرية للنادي الإنجليزي.

ليفربول ونابولي في أنفيلد

مصدر الصورة Getty Images Image caption محمد صلاح وسط مدافعي نابولي في المواجهة الأخيرة بين الفريقين

ويتعين على ليفربول أن يفوز بهدف نظيف، أو بفارق هدفين، حتى يصعد إلى دور الـ16، إذ أنه يقبع في المركز الثالث حاليا في مجموعته بعد الفرنسي باريس سانت جيرمان ونابولي.

ويتصدر فريق ليفربول حاليا الدوري الإنجليزي بدون أي هزيمة، ولكنه لم يكن على نفس المستوى في البطولة الأوروبية إذ خسر ثلاث مواجهات في مجموعته أمام باريس سانت جيرمان، ونابولي، وريد ستار الصربي.

وعرض المغردون توقعاتهم وتحليلاتهم للمباراة ولأداء ليفربول في البطولة الأوروبية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @mohammedawaad نقاشات حول "لماذا لا يتنازل ليفربول عن الأبطال ويركز فقط على البطولة المنتظرة .. الدوري !"



الجواب يأتي من نابولي نفسه.. الموسم الماضي ضحى بكل شيء من أجل الدوري، ثم جاء يوفنتوس بآخر الأسابيع وقال لهم "جيم أوفر"



وقتها شرح بيانيتش "مهم إبقاء اللاعبين في أجواء أعلى تحدي ممكن" pic.twitter.com/GkrgelWBsp — محمد عواد (@mohammedawaad) ١١ ديسمبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @LFC4Ar اللاعبين الذين يمكن أن يكون لهم تأثير على المباراة ليلة الغد؟

رافا بينيتيز: "أستطيع ذكر العديد من اللاعبين، سواء من ليفربول أو نابولي; من جهة ماني، فيرمينو، ستوريدج؛ الجهة الأخرى كاليخون، ميرتينز، ألبيول، كوليبالي. و مع ذلك، إذا سألتني عن شخص واحد من كل فريق سأقول صلاح و إينسيني" pic.twitter.com/qmuqRod0vj — شبكة ليفربول (@LFC4Ar) ١٠ ديسمبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Etshhh النهارده ليفربول لو حلو هيكسب نابولي، لو وحش كل الظروف والأقمار والمجموعة الشمسية وآلهة الإغريق هتتحالف عشان يكسبوا — Hesham Esmail (@Etshhh) ١١ ديسمبر ٢٠١٨

توتنهام وبرشلونة في الكامب نو

مصدر الصورة Getty Images Image caption نجم برشلونة الاسباني ليونيل ميسي

بينما يواجه توتنهام اللندني برشلونة الإسباني، في مباراة مصيرية أيضا لتوتنهام إذ يجب عليه أن يعادل نتيجة انتر ميلان في مباراته أمام أيدنهوفن، وهما الفريقان الآخران في مجموعة توتنهام.

وظهرت كلمة ليفربول في أكثر من خمسين ألف تغريدة على مدار الأربع والعشرين ساعة الماضية، بينما ظهر اسم توتنهام بدوره في أكثر من 11 ألف تغريدة خلال نفس الفترة الزمنية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @forcabarca_ar 🎙 هوغو لوريس (حارس توتنهام): "في حال سدّد ميسي الركلات الثابتة كما فعلها في مواجهة اسبانيول، لا يمكنك القيام بأي شيء لإيقافها كحارس". pic.twitter.com/RoSY3GQszW — شبكة برشلونة العربية | ForçaBarça (@forcabarca_ar) ١٠ ديسمبر ٢٠١٨