#دوري_الأبطال : ليفربول وتوتنهام في وضع لا يحسدا عليه
تفاعل رواد مواقع التواصل العرب مع مباريات دوري الأبطال المرتقبة مساء الثلاثاء. ويواجه ليفربول خصمه الإيطالي نابولي في مباراة مصيرية للنادي الإنجليزي.
ليفربول ونابولي في أنفيلد
ويتعين على ليفربول أن يفوز بهدف نظيف، أو بفارق هدفين، حتى يصعد إلى دور الـ16، إذ أنه يقبع في المركز الثالث حاليا في مجموعته بعد الفرنسي باريس سانت جيرمان ونابولي.
ويتصدر فريق ليفربول حاليا الدوري الإنجليزي بدون أي هزيمة، ولكنه لم يكن على نفس المستوى في البطولة الأوروبية إذ خسر ثلاث مواجهات في مجموعته أمام باريس سانت جيرمان، ونابولي، وريد ستار الصربي.
وعرض المغردون توقعاتهم وتحليلاتهم للمباراة ولأداء ليفربول في البطولة الأوروبية.
توتنهام وبرشلونة في الكامب نو
بينما يواجه توتنهام اللندني برشلونة الإسباني، في مباراة مصيرية أيضا لتوتنهام إذ يجب عليه أن يعادل نتيجة انتر ميلان في مباراته أمام أيدنهوفن، وهما الفريقان الآخران في مجموعة توتنهام.
وظهرت كلمة ليفربول في أكثر من خمسين ألف تغريدة على مدار الأربع والعشرين ساعة الماضية، بينما ظهر اسم توتنهام بدوره في أكثر من 11 ألف تغريدة خلال نفس الفترة الزمنية.