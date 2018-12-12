دوري_الأبطال : "الملك المصري" محمد صلاح يصعد بليفربول إلى دور الـ16

رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي يتفاعلون مع مباريات دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء.

#ليفربول_نابولي

مصدر الصورة Getty Images Image caption محمد صلاح أو "مو صلاح" كما يسمى محليا في المملكة المتحدة

تابع المغردون العرب بشغف المباراة المصيرية التي جمعت ليفربول الإنجليزي ونابولي الإيطالي على أرض الأول، الأنفيلد، مساء الثلاثاء.

وانتهت المباراة بهدف نظيف لليفربول سجله النجم المصري محمد صلاح في النصف الأول من المباراة وهو الهدف الـ13 لصلاح في دوري أبطال أوروبا.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @fifacom_ar محمد صلاح 🇪🇬👑

⚽️ سجّل الهدف رقم 13 بقميص ليفربول في دوري أبطال أوروبا وتخطى رقم فيرمينو ليصبح ثاني أفضل هدّاف للريدز في البطولة.

أفضل هدّاف لليفربول في دوري الأبطال هو ستيفن جيرارد برصيد 21 هدف. pic.twitter.com/341ZLiYzHc — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) ١١ ديسمبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @lfc_belaraby الصحف و المواقع العالمية مش مصدقة ارقام صلاح 🔥🔥🔥🔥

الفرعون المصرى شارك بشكل مباشر فى ٧٨ هدف من ٧٥ ظهور مع ليفربول 😍😍😍 pic.twitter.com/tRjVPUGopZ — Liverpool بالعربى (@lfc_belaraby) ١٢ ديسمبر ٢٠١٨

وظهر اسم صلاح بالإنجليزية في نحو 200 ألف تغريدة على مدار الأربع والعشرين ساعة الماضية، بينما ظهر اسمه بالعربية في نحو ستين ألف تغريدة خلال نفس الفترة الزمنية.

وأشاد المغردون أيضا بحارس مرمى ليفربول البرازيلي أليسون بيكار، والذي تصدى لهجمة في الدقائق الأخيرة في المباراة كادت أن تقضي على طموح ليفربول في التأهل لدور الـ16 .

وفاز أليسون بجائزة أفضل لاعب في المباراة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Adel_AlMishry #أليسون بيكر في وقت حرج جدا من الموسم خلال اربع مباريات في ١٠ أيام



نجح أليسون في عمل تصديات مهمة جدا ٣ منها كانت ممكن تغير نتيجة المباراة

(إيفرتون،بيرنلي،نابولي)



السؤال:

متى كان عند #ليفربول حارس بهذه القيمة؟



عن نفسي ما أذكر حارس تصدى لأربع كرات بهذه الأهمية خلال موسم كامل pic.twitter.com/akN3Bj4zar — Adel Tawfiq AlMishry (@Adel_AlMishry) ١٢ ديسمبر ٢٠١٨

وبتلك النتيجة يصعد ليفربول من مجموعته إلى دور الـ16 جانب الفرنسي باريس سانت جيرمان.

#برشلونة_توتنهام

مصدر الصورة Getty Images Image caption هاري كين لاعب فريق توتنهام الانجليزي في مواجهة أمس الثلاثاء

كما تمكن توتنهام الإنجليزي من التأهل أيضا بعد التعادل مع برشلونة الاسباني، وذلك بعد تعادل انتر ميلان مع ايندهوفن في المباراة الأخرى في مجموعة توتنهام.

وتمكن لوكاس مورا من التعادل في وقت متأخر من المباراة، لينقذ آمال توتنهام في التأهل إلى دور الـ16.

وبتك النتيجة ينضم توتنهام إلى باقي الأندية الإنجليزية وهي مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وليفربول في دور الـ.16

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @saaod_brsa أداء الفريق اليوم 👏..

بغض النظر عن التعادل لكن الفريق بالصف الثاني اليوم اثبت انه قد الثقه امام توتنهام كل هذا يعود لفالفيردي ."

فالفيردي نجح اليوم بأختيار الاعبين 👍👍.#برشلونة_توتنهام pic.twitter.com/OhwHp9J5mn — سعود#كرة القدم (@saaod_brsa) ١٢ ديسمبر ٢٠١٨