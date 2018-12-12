#دوري_الأبطال : "الملك المصري" محمد صلاح يصعد بليفربول إلى دور الـ16
رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي يتفاعلون مع مباريات دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء.
#ليفربول_نابولي
تابع المغردون العرب بشغف المباراة المصيرية التي جمعت ليفربول الإنجليزي ونابولي الإيطالي على أرض الأول، الأنفيلد، مساء الثلاثاء.
وانتهت المباراة بهدف نظيف لليفربول سجله النجم المصري محمد صلاح في النصف الأول من المباراة وهو الهدف الـ13 لصلاح في دوري أبطال أوروبا.
وظهر اسم صلاح بالإنجليزية في نحو 200 ألف تغريدة على مدار الأربع والعشرين ساعة الماضية، بينما ظهر اسمه بالعربية في نحو ستين ألف تغريدة خلال نفس الفترة الزمنية.
وأشاد المغردون أيضا بحارس مرمى ليفربول البرازيلي أليسون بيكار، والذي تصدى لهجمة في الدقائق الأخيرة في المباراة كادت أن تقضي على طموح ليفربول في التأهل لدور الـ16 .
وفاز أليسون بجائزة أفضل لاعب في المباراة.
وبتلك النتيجة يصعد ليفربول من مجموعته إلى دور الـ16 جانب الفرنسي باريس سانت جيرمان.
#برشلونة_توتنهام
كما تمكن توتنهام الإنجليزي من التأهل أيضا بعد التعادل مع برشلونة الاسباني، وذلك بعد تعادل انتر ميلان مع ايندهوفن في المباراة الأخرى في مجموعة توتنهام.
وتمكن لوكاس مورا من التعادل في وقت متأخر من المباراة، لينقذ آمال توتنهام في التأهل إلى دور الـ16.
وبتك النتيجة ينضم توتنهام إلى باقي الأندية الإنجليزية وهي مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وليفربول في دور الـ.16