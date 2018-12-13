السترات البيضاء التونسية على خطى الصفراء الفرنسية

وقفات ومسيرات غاضبة للمعلمين في جميع المحافظات التونسية، بعد فشل المفاوضات التي جرت مؤخرًا مع الحكومة بشأن مطالبهم.

مصدر الصورة Getty Images Image caption وقفات ومسيرات غاضبة للمعلمين في جميع المحافظات التونسية

وأصدرت الجامعة العامة للتعليم الثانوي في وقت سابق بيانا حول مقترحات الحكومة الجديدة مؤكدة: "أنه وبعد اطلاعها على فحوى ما دار بين الأمين العام والوفد الحكومي وبعد ما روج له وزير التربية على أنه مقترحات جديدة فإنها تعتبرها مقترحات هزيلة وغير جدية".

ولم يقتصر الغضب على الشارع، ولكن انتقل إلى مواقع التواصل الاجتماعي حيث عبر التونسيون عن غضبهم لما اعتبروه ظلم بحق المعلمين في البلاد.

ونشر مستخدمو مواقع التواصل صورا وفيديوهات للمظاهرات التي جابت الشوارع التونسية في كافة المحافظات، بعد مطالبة المعلمين بتمكينهم من عدد من المنح، مثل منحة العودة المدرسية ومنحة خصوصية، إضافة إلى إصلاح المؤسسات التربوية، والترفيع في أجورهم.

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وكان الكاتب العام للنقابة العامّة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبيقد دعا إلى تجهيز "السترات البيضاء" والاستعداد لاحتجاجات تشبه التي يقوم بها ذوي "السترات الصفراء" في فرنسا، بسبب خطة الحكومة لتقليل الأجور.