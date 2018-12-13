انطلاق #كأس_العالم_للأندية_2018 في الإمارات

انطلاق أولى منافسات النسخة الخامسة عشر من بطولة كأس العالم للأندية والتي تستضيفها دولة الإمارات في الفترة بين 12 وحتى 22 من ديسمبر الجاري.

#كأس_العالم_للأندية_2018

مصدر الصورة Getty Images Image caption انطلاق أولى منافسات النسخة الخامسة عشر من بطولة كأس العالم للأندية

وشهدت المباراة الافتتاحية للبطولة، مواجهة بين فريق العين الإماراتي وويلينغتون النيوزلندي على استاد هزاع بن زايد والتي انتهت بفوزا تاريخيا للعين بركلات الترجيح 4/3.

وأطلق مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغات عدة للاحتفال بالمناسبة نذكر منها #كأس_العالم_للأندية_2018 و #كاس_العالم_للانديه و #العين_ويلينجتون حاصدين عددا كبيرا من التغريدات، عبر من خلالها المغردون عن فرحتهم بالفوز الذي حققه النادي الإماراتي.

ويشارك في البطولة سبعة أندية من أبرزها ريال مدريد الإسباني المتوج باللقب في النسختين السابقتين.