#عوده_الاملاء_والخط_للمناهج التعليمية السعودية
كشفت وزارة التعليم السعودية، عن إطلاق سلسلة تطوير للمقررات الدراسية، اعتبارًا من الفصل الدراسي المقبل، وتشمل الإملاء والخط ومهارات التفكير الناقد والفلسفة والقانون وغيرها.
#عوده_الاملاء_والخط_للمناهج
وأطلق المغردون هاشتاغ #عوده_الاملاء_والخط_للمناهج الذي كان ضمن قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في السعودية حاصدا أكثر من 7 آلاف تغريدة عبر من خلالها السعوديون عن ضرورة هذه الخطوة لما فيها من استفادة للطالب السعودي .
وكان وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى أعلن عن تحول جديد ستشهده استراتيجيات المناهج الدراسية بدءا من الفصل الدراسي القادم وما يليه من الأعوام الدراسية القادمة.
وأشار إلى أن وزارة التعليم "لن تتوانى في تنفيذ البرامج والمشاريع والمبادرات التي تستهدف تطوير المنظومة التعليمية بتفاصيلها وأدق جزئياتها وفق متطلبات رؤية 2030".