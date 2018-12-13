عوده_الاملاء_والخط_للمناهج التعليمية السعودية

كشفت وزارة التعليم السعودية، عن إطلاق سلسلة تطوير للمقررات الدراسية، اعتبارًا من الفصل الدراسي المقبل، وتشمل الإملاء والخط ومهارات التفكير الناقد والفلسفة والقانون وغيرها.

#عوده_الاملاء_والخط_للمناهج

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وأطلق المغردون هاشتاغ #عوده_الاملاء_والخط_للمناهج الذي كان ضمن قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في السعودية حاصدا أكثر من 7 آلاف تغريدة عبر من خلالها السعوديون عن ضرورة هذه الخطوة لما فيها من استفادة للطالب السعودي .

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Latifh_dleehan أن تأتي متأخراً خير من أن لا تأتي أبدا

بعد مُطالبات كثيرة#وزارة_التعليم أعلنت اليوم عودة تدريس #عوده_الاملاء_والخط_للمناهج للمرحلة الابتدائية اعتباراً من الفصل الدراسي الثاني وستكون البداية من الصف الثالث الابتدائي

عشرة أعوام من التوقف خلقت جيل لا يجيد الكتابة ويحتاج إعادة تأهيل — لطيفة الدليهان (@Latifh_dleehan) ١٢ ديسمبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @SF_SKD والله ثم والله من اسعد الاخبار هذا الخبر #عوده_الاملاء_والخط_للمناهج

وصل الحال ان طلاب بالثانوي مايعرف لا يقرا ولا يكتب! — قس بن ساعدة (@SF_SKD) ١٢ ديسمبر ٢٠١٨

وكان وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى أعلن عن تحول جديد ستشهده استراتيجيات المناهج الدراسية بدءا من الفصل الدراسي القادم وما يليه من الأعوام الدراسية القادمة.

وأشار إلى أن وزارة التعليم "لن تتوانى في تنفيذ البرامج والمشاريع والمبادرات التي تستهدف تطوير المنظومة التعليمية بتفاصيلها وأدق جزئياتها وفق متطلبات رؤية 2030".