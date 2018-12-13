أشرف_نعالوة و #صالح_البرغوثي و #مجد_مطير حديث مواقع التواصل

أطلق مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في عدد من الدول العربية كفلسطين والأردن ولبنان والإمارات العربية المتحدة وغيرها من الدول هاشتاغات: #رام_الله و #أشرف_نعالوة و #صالح_البرغوثي و #مجد_مطير التي حصدت أكثر من ألفي تغريدة عبر من خلالها المغردون عن "فخرهم بالشباب الفلسطيني" ومؤكدين على "صمودهم في وجه الاحتلال الإسرائيلي".

#أشرف_نعالوة #صالح_البرغوثي #مجد_مطير

Image caption أشرف نعالوة وصالح البرغوثي ومجد مطير

يأتي ذلك بينما تندلع مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي في حي عين مصباح وسط مدينة رام الله تنديدا بقتل الجيش الإسرائيلي ثلاثة فلسطينيين.

وقتل الجيش الإسرائيلي صالح البرغوثي من رام الله، وأشرف نعالوة في مخيم عسكر الجديد شرق نابلس، ومجد مطير من مخيم قلنديا شمال القدس.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @mohamed_mdn صباحٌ حزين في فلسطين بعد استشهاد المطاردين #أشرف_نعالوة و #صالح_البرغوثي اللذان أربكا حسابات الجيش بقدرتهم على الاختفاء لفترات بعد تنفيذ عمليات بطولية كبدت الاحتلال خسائر فادحة!

استشهد أشرف وصالح باشتباكين منفصلين مع جيش الاحتلال حيث رفضا تسليم أنفسهم وقرروا المواجهة حتى الشهادة! pic.twitter.com/tCmvRfz24a — محمد المدهون (@mohamed_mdn) ١٣ ديسمبر ٢٠١٨

وعلى الصعيد الرسمي قال رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله خلال كلمته في مؤتمر فلسطين الدولي الأول للأراضي: "انتهاكات الاحتلال ستقود إلى المزيد من العنف وعدم الاستقرار" وأكد "أن الأرض هي الحلم والحق المشروع ويجب حمايتها من الزحف الاستيطاني" وطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي.

وفي المقابل علق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي على مقتل أشرف نعالوة قائلا: "أشرف نعالوة قتل كيم ليفينغروند وزيف حجبي اللذين كانا أما وأبا لأطفال صغار ثم هرب وإختبأ لمدة شهرين. هذه الليلة وصلت قواتنا إلى مكان اختبائه. إنه كان مسلحا وحين أطلق النار على قواتنا تم قتله. فليعلم كل إرهابي أن يدنا الطويلة ستصل إليه عاجلا أم آجلا".