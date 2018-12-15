#محمد_صلاح أفضل لاعب أفريقي للعام الثاني على التوالي
- 15 ديسمبر/ كانون الأول 2018
- شارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
- شارك هذه الصفحة عبر Messenger
- شارك هذه الصفحة عبر تويتر
- شارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
- شارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
- شارك هذه الصفحة عبر WhatsApp
- شارك هذه الصفحة عبر Messenger
- شارك هذه الصفحة عبر تويتر
-
شارك
شارك هذه الصفحة عبرهذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
-
البريد الالكترونيشارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
-
فيسبوكشارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
-
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
-
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
-
تويترشارك هذه الصفحة عبر تويتر
-
Google+شارك هذه الصفحة عبر Google+
-
-
شارك عبرحول المشاركة
هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
-
فاز المصري محمد صلاح للعام الثاني على التوالي بجائزة بي بي سي لأفضل لاعب أفريقي لعام 2018.
#محمد_صلاح
واجتاح اسم النجم المصري مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي والعالم حاصدا اسمه أكثر من 45 ألف تغريدة باللغتين العربية والإنجليزية، ليكون ضمن قائمة أكثر الكلمات والهاشتاغات تداولا على مواقع التواصل.
بي بي سي تعلن أن محمد صلاح @MoSalah هو الفائز بجائزة أفضل لاعب كرة قدم أفريقي لعام 2018 #AFOTY pic.twitter.com/UiySall2Q3— BBC News عربي (@BBCArabic) ١٤ ديسمبر ٢٠١٨
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @BBCArabic
محمد صلاح @MoSalah يفوز بجائزة BBC كأفضل لاعب إفريقي للعام الثاني على التوالي 🇪🇬👑 pic.twitter.com/u6YBDqGD94— AS Arabia (@as_arabia) ١٤ ديسمبر ٢٠١٨
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @as_arabia
الفرعون المصري محمد صلاح يتوج بجائزة BBC لأفضل لاعب في أفريقيا لعام 2018 💪👑 pic.twitter.com/Lpm2nQ89Gj— Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) ١٤ ديسمبر ٢٠١٨
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @ShobierOfficial
وعبر محبو اللاعب المصري عن فخرهم بالمستوى الذي وصل إليه والأداء الذي يقدمه مع نادي ليفربول الإنجليزي الذي يتصدر قائمة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بالإضافة إلى تسجيله عشرة أهداف ليحتل صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن في الدوري بالتساوي مع نجم أرسنال الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ.
ما زال الملك المصري #محمد_صلاح يحصد الألقاب والجوائز العالمية ويفوز اليوم بجائزة BBC لأفضل لاعب أفريقي لعام 2018— عادل علي بن علي (@AdelAliBinAli) ١٤ ديسمبر ٢٠١٨
يستاهل ابو مكة ❤️
والقادم أجمل ان شاء الله pic.twitter.com/a4128Y7UtF
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @AdelAliBinAli
ألف مبروك للدولي المصري محمد صلاح فوزه بجائزة بي بي سي BBC لأفضل لاعب إفريقي للعام الثاني على التوالي بناء على تصويت الجمهور متفوقاً على المغربي مهدي بن عطية والغاني توماس بارتي— hafid derradji (@derradjihafid) ١٤ ديسمبر ٢٠١٨
يستاهل أبو مكة pic.twitter.com/lBbt865vIa
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @derradjihafid
طبعاً لما تسمع أن محمد صلاح أحسن لاعب في أفريقيا للعام التاني على التوالي لازم برضه تفتكر أنه كان عاوز يتشهر علي قفا الاتحاد المصري بتاع ثروت سويلم وكرم كردي اللي اهلهم ما يعرفهومش أساساً#محمد_صلاح pic.twitter.com/xE63Db39i4— prof/Nour (@TgJy3Mf5Ccn) ١٤ ديسمبر ٢٠١٨
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @TgJy3Mf5Ccn