#محمد_صلاح أفضل لاعب أفريقي للعام الثاني على التوالي

  • 15 ديسمبر/ كانون الأول 2018

فاز المصري محمد صلاح للعام الثاني على التوالي بجائزة بي بي سي لأفضل لاعب أفريقي لعام 2018.

#محمد_صلاح

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Image caption محمد صلاح

واجتاح اسم النجم المصري مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي والعالم حاصدا اسمه أكثر من 45 ألف تغريدة باللغتين العربية والإنجليزية، ليكون ضمن قائمة أكثر الكلمات والهاشتاغات تداولا على مواقع التواصل.

وعبر محبو اللاعب المصري عن فخرهم بالمستوى الذي وصل إليه والأداء الذي يقدمه مع نادي ليفربول الإنجليزي الذي يتصدر قائمة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بالإضافة إلى تسجيله عشرة أهداف ليحتل صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن في الدوري بالتساوي مع نجم أرسنال الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ.

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