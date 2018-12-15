محمد_صلاح أفضل لاعب أفريقي للعام الثاني على التوالي

فاز المصري محمد صلاح للعام الثاني على التوالي بجائزة بي بي سي لأفضل لاعب أفريقي لعام 2018.

#محمد_صلاح

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واجتاح اسم النجم المصري مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي والعالم حاصدا اسمه أكثر من 45 ألف تغريدة باللغتين العربية والإنجليزية، ليكون ضمن قائمة أكثر الكلمات والهاشتاغات تداولا على مواقع التواصل.

وعبر محبو اللاعب المصري عن فخرهم بالمستوى الذي وصل إليه والأداء الذي يقدمه مع نادي ليفربول الإنجليزي الذي يتصدر قائمة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بالإضافة إلى تسجيله عشرة أهداف ليحتل صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن في الدوري بالتساوي مع نجم أرسنال الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AdelAliBinAli ما زال الملك المصري #محمد_صلاح يحصد الألقاب والجوائز العالمية ويفوز اليوم بجائزة BBC لأفضل لاعب أفريقي لعام 2018

يستاهل ابو مكة ❤️

والقادم أجمل ان شاء الله pic.twitter.com/a4128Y7UtF — عادل علي بن علي (@AdelAliBinAli) ١٤ ديسمبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @derradjihafid ألف مبروك للدولي المصري محمد صلاح فوزه بجائزة بي بي سي BBC لأفضل لاعب إفريقي للعام الثاني على التوالي بناء على تصويت الجمهور متفوقاً على المغربي مهدي بن عطية والغاني توماس بارتي

يستاهل أبو مكة pic.twitter.com/lBbt865vIa — hafid derradji (@derradjihafid) ١٤ ديسمبر ٢٠١٨