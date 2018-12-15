قرار وقف إطلاق النار في #الحديدة يجتاح مواقع التواصل

توصل طرفا النزاع في اليمن إلى قرار وقف لإطلاق النار في مدينة الحديدة، التي يعد ميناؤها المعبر الرئيسي لأغلب المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة الموجهة للبلاد.

#مشاورات_السويد

مصدر الصورة Getty Images Image caption حرب اليمن

وأطلق مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي هاشتاغات #اليمن و #الحديدة و #مشاورات_السويد وتداولوا كلمات اليمن والحديدة في أكثر من 72 ألف تغريدة على موقع تويتر.

وعبروا عن فرحتهم بالقرار متمنين أن ينتهي الصراع في اليمن فقال أحدهم " وصل الوفد الوطني إلى صنعاء بعد أن مثل اليمن وشعبه خير تمثيل ، وأثبت للداخل قبل الخارج أنه وفد يحمل هم ومعاناة اخوانه وأبناءه"

وغرد الناطق الرسمي باسم أنصار الله محمد عبد السلام على حسابه في تويتر قائلا " وصل الوفد الوطني بعون من الله وتوفيقه الى العاصمة اليمنية صنعاء. الشكر والتقدير للمبعوث الأممي الى اليمن وسلطنة عمان ودولة الكويت ومملكة السويد في تسهيل وإنجاح مشاورات استوكهولم ".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @abdusalamsalah وصل الوفد الوطني بعون من الله وتوفيقه الى العاصمة اليمنية صنعاء .

الشكر والتقدير للمبعوث الأممي الى اليمن وسلطنة عمان ودولة الكويت ومملكة السويد في تسهيل وإنجاح مشاورات استوكهولم . — محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) ١٤ ديسمبر ٢٠١٨

وفي المقابل غرد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قائلا "تطبيق اتفاق ستوكهولم سيمثل خطوة هامة في الوصول إلى حل سياسي يضمن استعادة الدولة و أمن واستقرار وسلامة ووحدة الأراضي اليمنية"