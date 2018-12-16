سعوديون يحاربون المنتجات التركية على مواقع التواصل الإجتماعي

دشن نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية هاشتاغ #سعوديون_نرفض_المنتجات_التركيه لوقف التعامل مع البضائع والمنتجات التركية.

#سعوديون_نرفض_المنتجات_التركيه

مصدر الصورة Twitter @NnNnNn Image caption سعوديون يطالبون بمقاطعة المنتجات التركية على مواقع التواصل الإجتماعي

واعتراض المستخدمون على موقف تركيا من قضية الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل في قنصلية بلاده في إسطنبول في أكتوبر الماضي.

وتهدف هذه الحملة للدعوة لمُقاطعة كافة المُنتجات التركية واستبدالها بمُنتجات محلية أو مُنتجات دول أخرى صديقة. معتبرين أن هذه الخطوة ضرورية للتعبير عن موقفهم تجاه تركيا.

وقال المغردون إن حملتهم تهدف "لمعاقبة الرئيس التركي" الذي يقولون إنه يتخذ سياسة سلبية تجاه المملكة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Salman_G5 َ

- حاربونا إعلامياً بـ كل قنواتهم

- اتّهموا سمو ولي العهد بقتل صحفي

- طالبوا بتدويل الحرمين

- طالبوا بإزالة لقب خادم الحرمين من الملك

- تنصّتوا على قنصليتنا في اسطنبول

- تحالفوا مع أعداءنا

- أيديهم ملطّخة بـ دماء العرب!

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آن أوان :

المقاطعة الدائمة#سعوديون_نرفض_المنتجات_التركيه pic.twitter.com/PtRwmC0f7W — سلمان بن حثلين (@Salman_G5) ١٤ ديسمبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @dr_msalalam ماذا لو قاطع أكثر من ٢٠ مليون سعودي المنتجات والسياحة التركية،

ستكون صفعة في وجه اردوغان و كل من تسول له نفسه الإساءة للمملكة وقيادتها وشعبها.



فلنكن يدا واحدة!



نعم #سعوديون_نرفض_المنتجات_التركيه

نعم لـ #مقاطعة_السياحة_التركية — محمد العلم الزهراني (@dr_msalalam) ١٤ ديسمبر ٢٠١٨

ونشر مغردون صورا لمنتجات تركية، وكذلك الكود الخاص بواردات الدولة، لتوعية المتابعين وحثهم على مقاطعتها.