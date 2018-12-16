سعوديون يحاربون المنتجات التركية على مواقع التواصل الإجتماعي

  • 16 ديسمبر/ كانون الأول 2018

دشن نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية هاشتاغ #سعوديون_نرفض_المنتجات_التركيه لوقف التعامل مع البضائع والمنتجات التركية.

#سعوديون_نرفض_المنتجات_التركيه

مصدر الصورة Twitter @NnNnNn
Image caption سعوديون يطالبون بمقاطعة المنتجات التركية على مواقع التواصل الإجتماعي

واعتراض المستخدمون على موقف تركيا من قضية الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل في قنصلية بلاده في إسطنبول في أكتوبر الماضي.

وتهدف هذه الحملة للدعوة لمُقاطعة كافة المُنتجات التركية واستبدالها بمُنتجات محلية أو مُنتجات دول أخرى صديقة. معتبرين أن هذه الخطوة ضرورية للتعبير عن موقفهم تجاه تركيا.

وقال المغردون إن حملتهم تهدف "لمعاقبة الرئيس التركي" الذي يقولون إنه يتخذ سياسة سلبية تجاه المملكة.

ونشر مغردون صورا لمنتجات تركية، وكذلك الكود الخاص بواردات الدولة، لتوعية المتابعين وحثهم على مقاطعتها.

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