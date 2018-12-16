سعوديون يحاربون المنتجات التركية على مواقع التواصل الإجتماعي
- 16 ديسمبر/ كانون الأول 2018
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دشن نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية هاشتاغ #سعوديون_نرفض_المنتجات_التركيه لوقف التعامل مع البضائع والمنتجات التركية.
#سعوديون_نرفض_المنتجات_التركيه
واعتراض المستخدمون على موقف تركيا من قضية الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل في قنصلية بلاده في إسطنبول في أكتوبر الماضي.
وتهدف هذه الحملة للدعوة لمُقاطعة كافة المُنتجات التركية واستبدالها بمُنتجات محلية أو مُنتجات دول أخرى صديقة. معتبرين أن هذه الخطوة ضرورية للتعبير عن موقفهم تجاه تركيا.
وقال المغردون إن حملتهم تهدف "لمعاقبة الرئيس التركي" الذي يقولون إنه يتخذ سياسة سلبية تجاه المملكة.
َ— سلمان بن حثلين (@Salman_G5) ١٤ ديسمبر ٢٠١٨
- حاربونا إعلامياً بـ كل قنواتهم
- اتّهموا سمو ولي العهد بقتل صحفي
- طالبوا بتدويل الحرمين
- طالبوا بإزالة لقب خادم الحرمين من الملك
- تنصّتوا على قنصليتنا في اسطنبول
- تحالفوا مع أعداءنا
- أيديهم ملطّخة بـ دماء العرب!
ٰ
آن أوان :
المقاطعة الدائمة#سعوديون_نرفض_المنتجات_التركيه pic.twitter.com/PtRwmC0f7W
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @Salman_G5
ماذا لو قاطع أكثر من ٢٠ مليون سعودي المنتجات والسياحة التركية،— محمد العلم الزهراني (@dr_msalalam) ١٤ ديسمبر ٢٠١٨
ستكون صفعة في وجه اردوغان و كل من تسول له نفسه الإساءة للمملكة وقيادتها وشعبها.
فلنكن يدا واحدة!
نعم #سعوديون_نرفض_المنتجات_التركيه
نعم لـ #مقاطعة_السياحة_التركية
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @dr_msalalam
#سعوديون_نرفض_المنتجات_التركيه— أ/حمد #القوة_الضاربة (@0Strict) ١٤ ديسمبر ٢٠١٨
كل سوق الكتروني يروج للبضائع التركية
و السنابيين
اتركوهم و قاطعوهم
الوطن أغلى أغلى
أنتم القوة الضاربة لهم
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @0Strict
ونشر مغردون صورا لمنتجات تركية، وكذلك الكود الخاص بواردات الدولة، لتوعية المتابعين وحثهم على مقاطعتها.
| غلطان يا معاند طويق | 🇸🇦❤️#سعوديون_نرفض_المنتجات_التركيه pic.twitter.com/KXDpqHLcSE— جمال الحربي (@JALHARBISKY) ١٤ ديسمبر ٢٠١٨
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @JALHARBISKY
#سعوديون_نرفض_المنتجات_التركيه— 🇸🇦عبداللطيف آل الشيخ (@Alshaikh2) ١٤ ديسمبر ٢٠١٨
لن نساعدهم على التأمر ضدنا .. و الخيارات البديلة متوفرة و الحمد لله .. مقاطعتنا لبضائعم و السفر لبلادهم سيوجعهم و هذا أقل ما نعبر به لوطننا عن وحدتنا .. نحن شعب #السعودية_العظمى . pic.twitter.com/2NCkQ3LgAz
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @Alshaikh2
أهم ضربة إقتصادية— مقاطعة #خلك_واعي (@1MOGAT) ١٤ ديسمبر ٢٠١٨
١- مقاطعة السياحة
٢- مقاطعة المنتجات والشركات
هنا جميع منتجانهم وإختصر على نفسك باركود المنتجات التركية يبدأ ب869#سعوديون_نرفض_المنتجات_التركيه pic.twitter.com/g46vrkP616
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @1MOGAT