مغردون سعوديون : #وفاه_المشجع_الاهلاوي عقب مباراة #الاهلي_الشباب

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية خبر وفاة مشجع أهلاوي خلال مباراة الأهلي والشباب ، وكان المشجع في رفقة ثلاثة من أبنائه ، إذ أصيب بنوبة قلبية في المدرجات ونقل على إثرها لمجمع الملك عبدالله الطبي في جدة ، وهناك أدخل غرفة الإنعاش، إلا أنه فارق الحياة وفقا لما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي.

#وفاه_المشجع_الاهلاوي

مصدر الصورة Getty Images Image caption وفاة مشجع أهلاوي خلال مباراة الأهلي والشباب

وأطلق المغردون هشتاغ #وفاه_المشجع_الاهلاوي الذي كان ضمن قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في السعودية، حاصدا أكثر من ألفي تغريدة، عبر من خلالها المستخدمون عن حزنهم سائلين الله أن يسكنه فسيح جناته ، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Rabanalsafena نسأل الله أن يغفر لعبده محي الدين امين باز ويتجاوز عنه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر و السلوان ..

((إنا لله وإنا إليه راجعون)) ..#وفاه_المشجع_الاهلاوي — وليد سعيد (@Rabanalsafena) ١٥ ديسمبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @M_ALNAZAWY إنتقل إلى رحمة الله المشجع الاهلاوي محي الدين امين باز في ملعب الجوهرة ..

إنَّا لله وإنا إليه راجعون ..

أسأل الله العلي القدير أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته .. #وفاه_المشجع_الاهلاوي — محمد الجهني 🇸🇦 (@M_ALNAZAWY) ١٥ ديسمبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ahmedalramadan ادارة النادي الأهلي

من قبيل الواجب تخصيص ريع مباراة الأهلي القادمة في ملعب الجوهرة لعائلة الفقيد رحمه الله والهم اهله وذويه صبراً🙏هذا أقل واجب تجاه شخص لفظ أنفاسه الأخيرة في حضور مباراة معشوقه الأهلي 💔#وفاه_المشجع_الاهلاوي — أحمد الرمضان (@ahmedalramadan) ١٥ ديسمبر ٢٠١٨

وغرد المستشار بالديوان الملكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية العربية السعودية تركي آل السيخ على حسابه في تويتر قائلا " صادق العزاء والمواساة لأسرة المشجع الأهلاوي الذي توفي اليوم بعد مباراة الأهلي والشباب وأسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته"

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Turki_alalshikh صادق العزاء والمواساة لأسرة المشجع الأهلاوي الذي توفي اليوم بعد مباراة الأهلي والشباب ...

اسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته... — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) ١٥ ديسمبر ٢٠١٨

وأصدر النادي الأهلي بياناً قدم فيه التعازي والمواساة من الإدارة وأعضاء شرف النادي وجماهيره لأسرة المشجع محيي الدين أمين باز.