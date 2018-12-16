مغردون سعوديون : #وفاه_المشجع_الاهلاوي عقب مباراة #الاهلي_الشباب
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية خبر وفاة مشجع أهلاوي خلال مباراة الأهلي والشباب ، وكان المشجع في رفقة ثلاثة من أبنائه ، إذ أصيب بنوبة قلبية في المدرجات ونقل على إثرها لمجمع الملك عبدالله الطبي في جدة ، وهناك أدخل غرفة الإنعاش، إلا أنه فارق الحياة وفقا لما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي.
#وفاه_المشجع_الاهلاوي
وأطلق المغردون هشتاغ #وفاه_المشجع_الاهلاوي الذي كان ضمن قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في السعودية، حاصدا أكثر من ألفي تغريدة، عبر من خلالها المستخدمون عن حزنهم سائلين الله أن يسكنه فسيح جناته ، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.
وغرد المستشار بالديوان الملكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية العربية السعودية تركي آل السيخ على حسابه في تويتر قائلا " صادق العزاء والمواساة لأسرة المشجع الأهلاوي الذي توفي اليوم بعد مباراة الأهلي والشباب وأسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته"
وأصدر النادي الأهلي بياناً قدم فيه التعازي والمواساة من الإدارة وأعضاء شرف النادي وجماهيره لأسرة المشجع محيي الدين أمين باز.