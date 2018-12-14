تصريحات السيسي عن أسعار الوقود تثير جدلا في مصر

أثار تصريح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن المظاهرات المنددة بارتفاع أسعار الوقود في أوروبا جدلا واسعا.

مصدر الصورة Pacific Press

وطالب السيسي في مداخلة هاتفية لبرنامج تلفزيوني الإعلام المحلي بتقديم صورة ومقارنة "موضوعية" بين الأوضاع في الدول الأوروبية التي تشهد احتجاجات وبين مصر.

وقال السيسي: " عندما تعرضون هذه الصور (تظاهرات في أوروبا) على الناس في مصر (يجب أن تحدثوهم) عن واقع تلك الدول".

وتابع: "يا ترى كم ثمن الوقود هناك( في أوروبا)؟ و كم ستكون قيمة الضرائب على الوقود؟".

وأردف: "وقارنوا ما يحدث هناك بما لدينا في مصر لكي تقدموا صورة موضوعية."

وختم: "عندما يدفع الناس في أوروبا ضرائب 30 و40% على دخلها، والحوكمة ( في أوروبا) مبتخليش مخلوق ميدفعش، ياترى كيف سيكون الوضع عندنا؟"

وعبر مغردون عن استيائهم من هذا التصريح لما رأوا فيه تمهيدا لقرار جديد برفع أسعار الوقود في مصر .

ورفض مغردون ما وصفوه بـ"تحميل المواطن أعباء إضافية نتيجة الإجراءات التقشفية"، وقارنوا بين الأجور في مصر وأوروبا.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Lostrose82 السيسي بيقول للأعلام ب اوروبا ثمن لتر البنزين 25 جم!

الحد الادنى للاجور ب أوروبا1500€ولتر البنزين ١.٥€

الحد الأدنى بمصر 1200جم ولتر البنزين7جم

اي مقارنه يجب اولا توحيد وحده القياس

يعني ماينفعش اقول الجمل اسرع ولاالنخله اطول

1500يورو=33الف جم

ادفعهم للمواطن وموافق اللتر يبقا30ج — 🌵زهره الصبار 🌵 (@Lostrose82) ١٤ ديسمبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Ahmedsalah5555 مره تانية السيسي طالع من شوية يقولك نوضح الصورة عاللي بيحصل ف اوروبا وان سعر لتر البنزين هناك من25 ل30 ج وان الضرايب 30% ..الكلام ده اتكرر ف اكتر من مناسبه بس مع عدم ذكر ان الحد الادني للاجور ف فرنسا 1500 يورو بما يعادل اكتر من30000ج #1 — AhmedSalah (@Ahmedsalah5555) ١٣ ديسمبر ٢٠١٨

في المقابل، استبعد مغردون آخرون أن ترفع الحكومة أسعار المحروقات مجددا.