تصريحات السيسي عن أسعار الوقود تثير جدلا في مصر
أثار تصريح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن المظاهرات المنددة بارتفاع أسعار الوقود في أوروبا جدلا واسعا.
وطالب السيسي في مداخلة هاتفية لبرنامج تلفزيوني الإعلام المحلي بتقديم صورة ومقارنة "موضوعية" بين الأوضاع في الدول الأوروبية التي تشهد احتجاجات وبين مصر.
وقال السيسي: " عندما تعرضون هذه الصور (تظاهرات في أوروبا) على الناس في مصر (يجب أن تحدثوهم) عن واقع تلك الدول".
وتابع: "يا ترى كم ثمن الوقود هناك( في أوروبا)؟ و كم ستكون قيمة الضرائب على الوقود؟".
وأردف: "وقارنوا ما يحدث هناك بما لدينا في مصر لكي تقدموا صورة موضوعية."
وختم: "عندما يدفع الناس في أوروبا ضرائب 30 و40% على دخلها، والحوكمة ( في أوروبا) مبتخليش مخلوق ميدفعش، ياترى كيف سيكون الوضع عندنا؟"
وعبر مغردون عن استيائهم من هذا التصريح لما رأوا فيه تمهيدا لقرار جديد برفع أسعار الوقود في مصر .
ورفض مغردون ما وصفوه بـ"تحميل المواطن أعباء إضافية نتيجة الإجراءات التقشفية"، وقارنوا بين الأجور في مصر وأوروبا.
في المقابل، استبعد مغردون آخرون أن ترفع الحكومة أسعار المحروقات مجددا.