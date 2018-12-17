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عقب كل حديث أو ظهور للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يندلع جدل بين المصريين على منصات التواصل الاجتماعي حول خطب الرئيس وأسلوبه في الحوار.

وقد توقف كثيرون عند تصريحات السيسي الأخيرة والتي انتقد فيها ارتفاع نسبة البدانة بين المواطنين، وذلك خلال عرض نتائج المسح الطبي لمبادرة "100 مليون صحة".

وطالب السيسي مؤسسات الدولة بالعمل لحل مشكلة البدانة، مشيرا إلى أن أصحاب الأوزان الطبيعية يمثلون 25 في المائة من السكان، بينما يعاني البقية من زيادة الوزن.

وتنوعت آراء المغردين بين الترحيب والسخرية إزاء تصريحات السيسي عن أوزان المصريين.

واعتبر كثيرون في تلك التصريحات رسالة مبطنة تمهد إلى تدابير و إجراءات جديدة تجاه المصريين.

واستذكروا تصريحات السيسي في يوليو/ تموز الماضي، التي حث خلالها المواطنين على الصبر معربا عن استعداده لتناول وجبة واحدة يوميا من أجل بناء مصر.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @gamalalieldeen كعادته عندما يخرج من خانة الجد إلى خانة تسالى يالب ، تورط السيسي فى قضية اوزان المصريين ، واصبح مطالبا بأن ينشيء على نفقة الدولة فى كل قرية ونجع وكفر ( جيم ) ، وبعدين لما نسأله : فين جم قريتنا ياريس ؟ يجيب : أجيب لكوا منين ، دا احنا فقرا قوى ، وانتم شبه قرية !! — جمال على الدين (@gamalalieldeen) ١٧ ديسمبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @sh244Random كتر كلام السيسي على السمنة و الأجسام ليه محسسني إن دا تمهيد لقرار بتطبيق ضريبة رباعية "و ممكن خماسية" على السمن،الزيت،الزبدة،الرز،المكرونة،العيش"لو مش بني"،الأجبان "لو مش لايت"،الألبان"لو مش خالية الدسم"،السكر،القشطة،المربى،الحلاوة..و اهو كل في صالح المواطن الهيلثى المصري lol — Random! (@sh244Random) ١٧ ديسمبر ٢٠١٨

على صعيد آخر، نوه مغردون بتصريحات السيسي الأخيرة، وعدوها دليلا على حرصه واهتمامه بمواطنيه.

ووصفوا تصريحاته بالعفوية.

وقد أطلقت وزارتا التربية والتعليم والصحة مبادرة الكشف المبكر عن السمنة والأنيميا، لدى طلاب المدارس تنفيذا لتصريحات السيسي.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @DeBo42043640 على فكره .. السيسي له حق في موضوع الأوزان الزايده ، ربنا يعافينا من مرض السمنه بس فيه ناس طفسين ومش مهتمين بجسمهم وتخان من غير مرض ، بصراحه الوزن الزايد حاجه مقرفه 😷 — DEBo2030 (@DeBo42043640) ١٦ ديسمبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Roushdiy بغض النظر عن إعتراضاتنا الدائمة على أداء و قرارات السيسي بس موضوع السمنة و زيادة الوزن ده أنا شايفه رسالة توعية مهمة و جيدة جدا — Mahmoud Elrashidi (@Roushdiy) ١٥ ديسمبر ٢٠١٨

بعد أسئلة السيسي.. هل يقف محافظ القاهرة أمام القضاء؟

وفي سياق متصل، تقدم محام مصري ببلاغ ضد محافظ القاهرة، اللواء خالد عبد العال، الأحد، يتهمه فيه بالإهمال في أداء مهام وظيفته.

يأتي هذا بعدما فشل المحافظ في الإجابة على تساؤلات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن المشروعات الخدمية في القاهرة.

اهمل يوتيوب الرسالة التي بعث بها TeN TV تحذير: المحتوى من طرف ثالث قد يتضمن إعلانات نهاية يوتيوب الرسالة التي بعث بها TeN TV حقوق نشر الصورة TeN TV TeN TV

وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بكثافة تسجيلا للحوار الذي دار بين الرئيس والمحافظ.

و بينما أعرب نشطاء عن تعاطفهم مع المحافظ الذي بدا عليه الإحراج، انتقده آخرون مطالبين بمحاسبة كل مسؤول يقصر في عمله.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @dandrawy_hawary أسئلة السيسي لمحافظ القاهرة اليوم عن معرفته بحجم أموال صندوق العشوائيات وعم دخل المحافظة كام وعن عدد مشروعات الكبارى المنفذة بالعاصمة، وفشل المحافظ ف الإجابة تؤكد أن معظم المسؤولين بمصر بعافية شويتين..ومتخيلين أن المسؤولية مجرد الجلوس ع الكراسى

الرئيس فقط يتابع ويعرف أدق التفاصيل — Dandrawy Elhawary (@dandrawy_hawary) ١٥ ديسمبر ٢٠١٨