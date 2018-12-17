الرئيس السوداني عمر #البشير_يزور_بشار الأسد في سوريا و#مدن_السودان_تنتفض على تويتر
غادر الرئيس السوداني عمر حسن البشير دمشق بعد زيارة خاطفة التقى خلالها بنظيره السوري بشار الأسد.
وتعد هذه أول زيارة لزعيم عربي إلى دمشق منذ ثمان سنوات.
فتحت هذه الزيارة الباب أمام الكثير من التساؤلات حول مضامينها وتداعياتها عبر صفحات التواصل الاجتماعي.
وتفاعل المغردون العرب بكثافة مع الحدث عبر تدشين #البشير_يزور_بشار، و #زياره_البشير_للاسد، #البشير_وبشار، مما جعلها واحدة من أكثر الهشتاغات تداولا على تويتر وفيسبوك.
و في الوقت الذي اعتقد فيه مغردون بأن زيارة البشير جاءت بتوصيات روسية، استبعد آخرون ذلك، في حين تساءل آخرون عن موقف دول الخليج من هذه الزيارة.
كما انتقد نشطاء البشير ومبادرته، إذا رأوا فيها استخفافا بمعاناة الشعب السوري.
في حين رحب آخرون بالزيارة باعتبارها خطوة إلى إعادة سوريا لحضنها العربي.
وغرد الصحفي السوداني بشير السر "يبدو لي البشير ساعي بريد تقاطعت مصلحته مع مصلحة الجهة التي أرادت له هذا الحراك فموقف روسيا من بشار يشجع الشخصيات المهددة سلطتها على الاقتراب منها و روسيا هي الأخرى تريد انسجاما ولو بالحد الأدنى بين حلفائها الفعليين والمفترضين في المنطقة".
وكتب المغرد عواد الميطري:" عمر البشير أسطورة ، يعيد العلاقات مع بشار الأسد ، ويفتح قنوات اتصال مع نتنياهو ، يرسل جيشه يحارب في اليمن مع السعودية ، ثم يأجر جزره إلى أردوغان ، و أيضا سيجري انتخابات رئاسية قادمة وينجح فيها ."
من جهة أخرى، انتقد نشطاء سودانيون عبر #مدن_السودان_تنتفض، زيارة البشير إلى دمشق وطالبوه بالالتفات إلى شعبه الذي يعاني -حسب قولهم- من ضنك المعيشة.
وتداول نشطاء صورا قالوا إنها لتظاهرات طلابية خرجت أمس في محافظة دارفور والنيل الأزرق احتجاجا على ارتفاع الأسعار.
و دعا المتفاعلون مع الصور السودانيين كافة إلى للانضمام إلى الطلاب والنزول للشوارع للمطالبة بتحسين الأوضاع الاجتماعية.
إلا أن آخرين رفضوا تلك الدعوات ووصفوها بالمشبوهة.
كما تناقل البعض الآخر تسجيلا يظهر رجلا يحمل مسدسا ويتوعد بالتصدي للمنادين بالتظاهر.