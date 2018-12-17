غادر الرئيس السوداني عمر حسن البشير دمشق بعد زيارة خاطفة التقى خلالها بنظيره السوري بشار الأسد.

مصدر الصورة Socialmedia

وتعد هذه أول زيارة لزعيم عربي إلى دمشق منذ ثمان سنوات.

فتحت هذه الزيارة الباب أمام الكثير من التساؤلات حول مضامينها وتداعياتها عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

وتفاعل المغردون العرب بكثافة مع الحدث عبر تدشين #البشير_يزور_بشار، و #زياره_البشير_للاسد، #البشير_وبشار، مما جعلها واحدة من أكثر الهشتاغات تداولا على تويتر وفيسبوك.

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و في الوقت الذي اعتقد فيه مغردون بأن زيارة البشير جاءت بتوصيات روسية، استبعد آخرون ذلك، في حين تساءل آخرون عن موقف دول الخليج من هذه الزيارة.

كما انتقد نشطاء البشير ومبادرته، إذا رأوا فيها استخفافا بمعاناة الشعب السوري.

في حين رحب آخرون بالزيارة باعتبارها خطوة إلى إعادة سوريا لحضنها العربي.

وغرد الصحفي السوداني بشير السر "يبدو لي البشير ساعي بريد تقاطعت مصلحته مع مصلحة الجهة التي أرادت له هذا الحراك فموقف روسيا من بشار يشجع الشخصيات المهددة سلطتها على الاقتراب منها و روسيا هي الأخرى تريد انسجاما ولو بالحد الأدنى بين حلفائها الفعليين والمفترضين في المنطقة".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Alamer_hejla #البشير_كٌلف_بإستعادة_سوريا

أعتقد بأن الرئيس البشير تم تكليفه من قبل القاده العرب بإستعادة سوريا إلى حضنها العربي بعد أن أصبحت بين مطرقة إيران ومليشياتها وسندان تركيا ومليشياتها — Mohammed Alamer محمد العامر (@Alamer_hejla) ١٦ ديسمبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @YZaatreh الخطوة التالية المتوقعة من عمر البشير بعد زيارته لطاغية دمشق، هي استقبال نتنياهو في الخرطوم. ليس للسقوط قاع. — ياسر الزعاترة (@YZaatreh) ١٧ ديسمبر ٢٠١٨

وكتب المغرد عواد الميطري:" عمر البشير أسطورة ، يعيد العلاقات مع بشار الأسد ، ويفتح قنوات اتصال مع نتنياهو ، يرسل جيشه يحارب في اليمن مع السعودية ، ثم يأجر جزره إلى أردوغان ، و أيضا سيجري انتخابات رئاسية قادمة وينجح فيها ."

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @DrHamami ما هذا الرابط العجيب بين الغزل الاسرائيلي السوداني، والحديث عن رفع العقوبات الأمريكية عن السودان...

وبين زيارة عمر البشير لدمشق؟

هل أصبح بشار بوابة القبول الأمريكية الاسرائيلية؟

أم أن البشير هو "وجه البكسة" لتمرير "التطبيع" العربي بين الطغاة بعضهم البعض؟ — د. ابراهيم حمامي (@DrHamami) ١٧ ديسمبر ٢٠١٨

من جهة أخرى، انتقد نشطاء سودانيون عبر #مدن_السودان_تنتفض، زيارة البشير إلى دمشق وطالبوه بالالتفات إلى شعبه الذي يعاني -حسب قولهم- من ضنك المعيشة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ewwwNiOrGrpTRSW #مدن_السودان_تنتفض

بشار والبشير يلتقيان بابتسامة ملؤها الاستبداد والظلم احدهماقتل شعبه بالسلاح والآخر ربما يريد أن يسير علي ذات الخطاوي بعد أن ادرك أنه اوصل شعبه للدرك الأسفل من الجوع والفقر والمرض — ميمي عثمان سليمان (@ewwwNiOrGrpTRSW) ١٧ ديسمبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @HNoureldaim السياسة الخارجية تعمق الأزمة لأن السودان ليس له وزن على المستوى الاقليمي لذا فهي تتم بتنازلات يدفع ثمنها الشعب#مدن_السودان_تنتفض — hassan noureldaim (@HNoureldaim) ١٧ ديسمبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ay_3bsi #مدن_السودان_تنتفض



الشعب السوداني أخذ العِضه من بقية الشعوب ولم ينتفض وتحلى بالصبر، لكن الحكومه على العكس تماما لم تتعض بشئ وكانها تتحدى الشعب الذي اصبح متحيرا ويتسأل هل نتيجة الانتفاض على الحكومة ستأتي بثمارها ام سيصبح حال السودان كحال سوريا، وليبيا، واليمن. — ايمن العبسي (@ay_3bsi) ١٤ ديسمبر ٢٠١٨

وتداول نشطاء صورا قالوا إنها لتظاهرات طلابية خرجت أمس في محافظة دارفور والنيل الأزرق احتجاجا على ارتفاع الأسعار.

و دعا المتفاعلون مع الصور السودانيين كافة إلى للانضمام إلى الطلاب والنزول للشوارع للمطالبة بتحسين الأوضاع الاجتماعية.

إلا أن آخرين رفضوا تلك الدعوات ووصفوها بالمشبوهة.

كما تناقل البعض الآخر تسجيلا يظهر رجلا يحمل مسدسا ويتوعد بالتصدي للمنادين بالتظاهر.