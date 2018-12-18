حفل خطوبة في مصر... والعروسان طفلان في المدرسة

ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعد انتشار تسجيل مصور لحفل خطوبة طفلين لم يتجاوز عمرهما الخامسة عشرة عاما.

مصدر الصورة facebook

أظهر تسجيل مصور انتشر بكثافة على الانترنت طفلة ترتدي ثوب سهرة وقد زين وجهها بمساحيق التجميل وبجانبها طفل يرتدي بدلة سوداء بينما تعلو زغاريد النسوة وصوت الموسيقى في أرجاء المكان.

قد يبدو الفيديو للوهلة الأول وكأنه مشهد من مسرحية للأطفال لكن رواد العالم الافتراضي أكدوا أن المشهد كان جزءا من خطوبة طفلين في محافظة كفر الشيخ المصرية.

و تفاعل نشطاء مع الفيديو بالاستنكار والشجب، معتبرين ما حدث جريمة بحق الطفولة.

وعلق كمال الشريف:الرئيس السيسي يطالب بحل لمشكلة الطلاق !وها هو تخلف أسرتين في كفر الشيخ بمدينة دسوق خطوبة الطفل (فارس والطفلة ندى)السن 15 سنة! ) يا ترى هذان الطفلان ضحية من؟ ضحية مجتمع جاهل؟ أم ضحية قوانين غير رادعه من الدولة؟ أم ضحية أسرتين متخلفين؟ بالله عليكم من يرضى بهذا."

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @islamgawish هو موضوع خطوبة الاطفال في كفر الشيخ كمحافظة عادي ؟ اظن انها مش اول حالة هناك ، واظن انها شئ مقرف ومقزز ومش مُبهر ومؤيديه مرضى نفسيين — إسلام جاويش (@islamgawish) ١٧ ديسمبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @RowanHussein1N الخطوبة و الشبكة دي كانت امبارح ف دسوق تقريباً و دة حقيقي فعلاً و دي كومنتات الولد فارس العريس و والدته و ردهم ع الناس اللي بتتريق عليهم..

ما شاء فارس شال عروسته و هو بيرقص slow و لف بيها و حاجة اخر رومانسيه..

النيزك بقي هيضربنا امتي؟؟! — Rowan Hussein1 (@RowanHussein1N) ١٦ ديسمبر ٢٠١٨

في حين، قالت والدة الطفل إنها قررت خطبة الطفلين بعدما تأكدت من "علاقة حب تجمعهما."

وتابعت بأن "الخطوبة تمثل حافزا لابنها للتفوق في العمل والدراسة مضيفة بأن ابنها يعمل منذ عام لتوفير ثمن هدية الخطوبة".

وختمت بأن عقد القران سيتم بعد بلوغهما السن القانونية وإنهاء دراستهما.

وهاجم مغردون أهالي الطفلين وطالبوا بمحاسبتهم، إلا أن آخرين دافعوا عنهم واعتبروا ما حدث حفل خطوبة عادي لا يتجاوز العادات والقوانين.

من جهته، أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة في التدخل لمنع "زواج الطفلين".

و لا يعد هذا الحفل الأول من نوعه في مصر، فقد سبقه العديد.

ففي أواخر 2017، أثارت صور خطوبة طفلين في 12 عاما جنوب غرب القاهرة، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.