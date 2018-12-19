دعا نشطاء لبنانيون إلى مقاطعة السعودية كرد على انتشار مقطع مصور اعتبروه مهينا لبلادهم.

مصدر الصورة Twitter

وقد تداول مغردون فيديو لشخص يعتقد أنه سعودي وهو ينعت اللبنانيين بـ النصب والاحتيال".

وينصح الرجل الشركات في الخليج بعدم توظيف اللبنانيين قائلا إن: "دورهم يجب أن يقتصر على الطبخ والديكور لأنهم لا يجيدون إدارة الشركات"، على حد قوله.

واستدل الرجل بمدير شركة نيسان كارلوس غصن الذي يواجه تهم فساد.

وقد ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بردود فعل غاضبة، ما حدا بالمذيع اللبناني الشهير طوني خليفة إلى إطلاق نداء لسفير لبنان في السعودية بالتدخل والرد على ما اعتبره "إساءة بحق الشعب اللبناني".

وعلى إثرها تصدر هاشتاغ "#لبنانيون_يقاطعون_السعوديه" قائمة الترند في لبنان، مسجلا حوالي 10 آلاف تغريدة.

ولم يخف بعض المغردين السعوديين أمانيهم بأن تسهم دعوات المقاطعة في تقليص عدد الوافدين للمملكة التي يعاني شبابها من البطالة، حسب قولهم.

من جهة أخرى، دعا مغردون إلى عدم الانجرار وراء محاولات زرع الفتنة بين الشعبين.

وناشدوا بمراعاة مصالح 300 ألف لبناني مقيم في السعودية.