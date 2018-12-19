لم تفوت حسابات باللغة العربية عبر مواقع التواصل لأندية أوروبية لكرة القدم الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، الذي صادف يوم 18 ديسمبر/ كانون الأول.

مصدر الصورة liverpool FC

ونشر حساب لنادي ليفربول على تويتر فيديو باللغة العربية يتغنى فيه بثلة من لاعبيه المؤثرين.

ووصف الفيديو، الذي يبدأ بموسيقى عربية، اللاعب المصري محمد صلاح بالمبدع في حين نعت المدافع البلجيكي فيرجيل فان ديك بالعملاق.

وانتهى الفيديو بصورة لصلاح وبيت لأمير الشعراء أحمد شوقي يقول فيه: "إِنَّ الَّذي مَلَأَ اللُغاتِ مَحاسِنًا .. جَعَلَ الجَمالَ وَسَرَّهُ في الضادِ".

وعلى نفس المنوال، نشر نادي برشلونة الإسباني في حسابه العربي على تويتر مقطع فيديو مركبا لتهنئة العرب بلغة الضاد.

أما الحساب العربي لنادي بايرن ميونيخ الألماني فنشر تغريدة تضمنت أبياتا للشاعر اللبناني حليم دموس.

واحتفى حساب "اي إس روما عربي" باللغة عربية بطريقته الخاصة.

في حين نشر الحساب العربي لنادي إنتر ميلان الإيطالي على تويتر تغريدة طلب فيها من متابعيه أن يصفوا موهبة إيكاردي في كلمة عربية واحدة.

ولم تكن الفرق العربية بمنأى عن هذا الاحتفال، إذ ازدانت صفحاتها بأبدع الصور والقصائد التي أبرزت سحر لغة الضاد.

وقد حقق #اليوم_العالمي_للغة_العربية انتشارا واسعا، إذ ظهر في أكثر من 20 ألف تغريدة.