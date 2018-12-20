#مدن_السودان_تنتفض احتجاجا على غلاء المعيشة

  • 20 ديسمبر/ كانون الأول 2018

موجة غضب عارمة في السودان سواء على أرض الواقع في مدن سودانية عدة ومواقع التواصل الاجتماعي بسبب ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.

مدن_السودان_تنتفض

مصدر الصورة Twitter @ikushkush
Image caption #مدن_السودان_تنتفض احتجاجا على غلاء المعيشة

واندلعت في بورتسودان وعطبرة ومدن سودانية أخرى، احتجاجات عارمة تندد بالغلاء وتدعو لرحيل النظام الحاكم في أعقاب استفحال الأزمة الاقتصادية. وأطلق مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ مدن_السودان_تنتفض التي تم تداوله في عدد من الدول العربية نذكر منها مصر والسعودية والأردن وقطر والبحرين والكويت والإمارات العربية المتحدة.

وتصدر الهاشتاغ قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا على مواقع التواصل الاجتماعي حاصدا أكثر من 12 ألف تغريدة عبر من خلالها المستخدمون عن استيائهم من الوضع الاقتصادي الذي وصلت له البلاد.

و نشر الناشطون العديد من الصور والمقاطع المصورة للتظاهرات، مع توجيه انتقادات حادة للرئيس السوداني عمر البشير وحكومته، مؤكدين أن المظاهرات مستمرة ولن تتوقف.

وقال رئيس الوزراء، معتز موسى، إن الدعم الحكومي لن يرفع مرة واحدة، وإن العائلات ذات الدخل المحدود ستبقى تشتري حاجياتها بأسعار مخفضة.

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