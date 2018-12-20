موجة غضب عارمة في السودان سواء على أرض الواقع في مدن سودانية عدة ومواقع التواصل الاجتماعي بسبب ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.

مدن_السودان_تنتفض

مصدر الصورة Twitter @ikushkush Image caption #مدن_السودان_تنتفض احتجاجا على غلاء المعيشة

واندلعت في بورتسودان وعطبرة ومدن سودانية أخرى، احتجاجات عارمة تندد بالغلاء وتدعو لرحيل النظام الحاكم في أعقاب استفحال الأزمة الاقتصادية. وأطلق مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ مدن_السودان_تنتفض التي تم تداوله في عدد من الدول العربية نذكر منها مصر والسعودية والأردن وقطر والبحرين والكويت والإمارات العربية المتحدة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @McLad84 عطبرة تغني للحرية

وبورتسودان تتراقص للأمل

النهود تشعل نسيم الفرح



اللهم إستقلالا من ظلم الظالمين وفساد المفسدين كإستقلالنا من كيد المستعمرين.



#مدن_السودان_تنتفض — Dr Ahmed McLad د. أحمد مَقلَد (@McLad84) ١٩ ديسمبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @alshaigi9992011 مبني دار المؤتمر الوطني الحرقو امس اتمنيت لو كانت مستشفي عطبرة



الحكومة بتزين المباني الحكومية وبتصرف عليها كتيير اكتر من المستشفيات — Alshaigi 🇸🇩 (@alshaigi9992011) ٢٠ ديسمبر ٢٠١٨

وتصدر الهاشتاغ قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا على مواقع التواصل الاجتماعي حاصدا أكثر من 12 ألف تغريدة عبر من خلالها المستخدمون عن استيائهم من الوضع الاقتصادي الذي وصلت له البلاد.

و نشر الناشطون العديد من الصور والمقاطع المصورة للتظاهرات، مع توجيه انتقادات حادة للرئيس السوداني عمر البشير وحكومته، مؤكدين أن المظاهرات مستمرة ولن تتوقف.

وقال رئيس الوزراء، معتز موسى، إن الدعم الحكومي لن يرفع مرة واحدة، وإن العائلات ذات الدخل المحدود ستبقى تشتري حاجياتها بأسعار مخفضة.