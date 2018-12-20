قرار سحب القوات الأمريكية من #سوريا بين مؤيد ومعارض على مواقع التواصل

أشعل قرار إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سحب قواتها من سوريا مواقع التواصل الاجتماعي، وانقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض سواء داخل الولايات المتحدة أو خارجها.

#سوريا

مصدر الصورة Getty Images Image caption الإدارة الأمريكية تقرر قرار سحب قواتها من سوريا

وتصدر خبر الانسحاب مواقع التواصل الاجتماعي في العالمين العربي والغربي وأطلق المستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ #سوريا باللغتين العربية والإنجليزية حاصدين أكثر من 11 ألف تغريدة، انقسمت الآراء من خلالهما إلى فريقين.

أكد الفريق الأول الموالي لسوريا ضرورة انسحاب الجيش الأمريكي من أراضيها لأن المحور الذي يقف إلى جانب القيادة السورية وجيشها وشعبها هزم الإرهاب الذي كان يتلقى مساعدات وتجهيزات من الإدارة الامريكية على حد قولهم.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @MedawarLana قوات سوريا الديمقراطية (الكرد) يعلنون ان انسحاب القوات الاميركية من #سوريا هو طعنة في الظهر!



يبدو ان التاريخ يعيد نفسه، مرة جديدة تتخلى اميركا عن الكرد، والان اصبح جلياً ان القوات الكردية تركت لمصيرها في مواجهة العملية العسكرية التركية المرتقبة! — Lana Medawar (@MedawarLana) ١٩ ديسمبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Raed_Fakih هنيئا لتركيا نصرها في "الملف الكردي".. وهنيئا للنظام إزالة واحدة من أعقد التحديات التي كانت تواجهه في إعادة السيطرة على خزان #سوريا الإقتصادي.. وهنيئا لروسيا وإيران خلو الميدان السوري لهما كاملا.



ما هو موقف المعارضة؟#رحم_الله_خاشقجي — رائد فقيه (@Raed_Fakih) ١٩ ديسمبر ٢٠١٨

واعتبر الفريق الأخر أن أمريكا غير قادرة على حماية حلفائها وأمام فصائل الثورة السورية فرصة تاريخية لاستعادة زمام المبادرة بعد التقدم التركي في معركة شرق الفرات والانسحاب الأمريكي المضطرب من شمال سوريا الذي يؤكد هزيمة واشنطن وهو فراغ يأتي في صالح الثورة السورية إذا استطاعت الفصائل تجاوز الخطوط الحمراء على حد قولهم.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @DrHAKEM أمام فصائل الثورة السورية فرصة تاريخية لاستعادة زمام المبادرة بعد التقدم التركي في #معركة_شرق_الفرات والانسحاب الأمريكي المضطرب من شمال #سوريا الذي يؤكد هزيمة واشنطن وعجزها عن حماية حلفائها وهو فراغ يأتي في صالح الثورة السورية إذا استطاعت الفصائل تجاوز الخطوط الحمراء! pic.twitter.com/BoC6Vrk9wj — أ.د. حاكم المطيري (@DrHAKEM) ١٩ ديسمبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @docshayji يستمر تخبط وغياب استراتيجية شاملة وواضحة لإدارة ترامب في الشرق الأوسط.بعد قرار ترامب سحب قواته من #سوريا وطلبه من الدول الخليجية تمويل استقرار المناطق المحررة من داعش-عاد ليبقي قواته لمواجهة نفوذ #إيران-وداعش-ليعلن اليوم سحب سريع لقواته2000جندي!

هذا انتصارا لإيران وداعش معا!برافو https://t.co/4uUX6bqp5y — عبدالله الشايجي (@docshayji) ١٩ ديسمبر ٢٠١٨

وكان الرئيس الأمريكي، قد أوضح في حسابه على موقع "تويتر": "لقد هزمنا داعش في سوريا، وهذا السبب الوحيد لوجود (القوات الأمريكية) هناك خلال رئاسة ترامب".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @realDonaldTrump We have defeated ISIS in Syria, my only reason for being there during the Trump Presidency. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ١٩ ديسمبر ٢٠١٨

وفي المقابل لزمت دمشق الصمت تجاه التطورات المتسارعة على الميدان السوري إذ لم يصدر أي بيان رسمي حتى الآن يعلق على قرار الانسحاب الأمريكي من سوريا، رغم وصف دمشق للوجود الأمريكي على الأرض السورية بغير الشرعي وأنه احتلال وعدوان على السيادة السورية.