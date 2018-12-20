باحثون_عن_عمل_يستغيثون في سلطنة عمان

تصدّر هاشتاغ #باحثون_عن_عمل_يستغيثون قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في سلطنة عمان، بعد دعواتٍ أطلقها عُمانيون يبحثون عن وظائف.

#باحثون_عن_عمل_يستغيثون

مصدر الصورة Getty Images Image caption الباحثون عن عمل يستغيثون في سلطنة عمان

وطالب مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي المسؤولين في السلطنة إلى النظر في قضيتهم والعمل على إيجاد حلول وفرص عمل للمتخرجين من الجامعات، مطالبين السلطان قابوس بالتدخل لإنصافهم وحلّ قضيتهم.

واعترض بعضهم على توظيف العمال الأجانب في وظائف حكومية ونفطية، بينما المواطن العماني لا يجد وظيفة تنصفه بعد تخرجه من الجامعة.

قال مسؤولون في البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي في مؤتمر صحفي إن السلطنة تسعى إلى توفير 800 ألف فرصة عمل بحلول العام 2040، تتكون من 500 ألف وظيفة في قطاع السياحة و300 ألف وظيفة في قطاع الخدمات اللوجستية.

وأثارت هذه التصريحات السخرية في الشارع العماني فاطلق المغردون هاشتاغ #٨٠٠الف_وظيفه_في_٢٠٤٠ فغرد أحدهم قائلا "ما اعرف نفرح ، ولا نبكي ولا ايش، شي محير فعلا نقدر نقول للباحثين هانت باقي 21 سنة فقط واموركم طيبة .. ترى الصبر زين "