#مدن_السودان_تنتفض لليوم الثاني حاصدة قتلى وجرحى
- 21 ديسمبر/ كانون الأول 2018
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تفاعل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في السودان وعدد من الدول العربية لليوم الثاني على التوالي مع الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في عدد من المدن السودانية بسبب غلاء المعيشة.
#مدن_السودان_تنتفض
وقتل 8 أشخاص على الأقل وأصيب العشرات خلال الاحتجاجات على ارتفاع أسعار الخبز والوقود، بحسب ما ذكره مسؤولون.
واستمر استخدام هاشتاغ #مدن_السودان_تنتفض الذي ظهر في أكثر من 35 ألف تغريدة ليبقى في صدارة قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في عدد من الدول.
انا فيصل العجب سيدو اعلن تضامني مع الثوره السودانيه الحره .— فيصل العجب (@i_vls) ٢٠ ديسمبر ٢٠١٨
ثوره حتى النهايه ✌🏻#مدن_السودان_تنتفض
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @i_vls
ده الوقت المناسب لكل الناس وتحديدا للناس الفص تويتر وعندهم آلاف من المتابعين يقيفو وقفة حقيقية ومفيدة ضد ظلم الإنقاذ وفِي صف اهلهم وفِي صف المواطن البسيط فعلو هاشتاق #مدن_السودان_تنتفض واعملو ريتويت للفيديوهات التظاهرية...محتاجين كل المجتمع يتكاتف مع بعض ولو بأبسط الطرق— عصمت (@ismatnabil) ١٩ ديسمبر ٢٠١٨
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @ismatnabil
صورة معبرة جدا..جيوشنا دورها الأساسي أن تحمينا وتدافع عن تراب أرضنا من أعداء الداخل والخارج #مدن_السودان_تنتفض pic.twitter.com/deEsSEzh3u— رفيدة ياسين (@Rofaidayassin) ١٩ ديسمبر ٢٠١٨
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @Rofaidayassin
#السودان / #civil_disobedience_in_sudan
وبالإضافة إلى هاشتاغ #مدن_السودان_تنتفض أطلق المستخدمون هاشتاغين آخرين: #السودان و #civil_disobedience_in_sudan (أي العصيان المدني في السودان) حاصدين أكثر من عشرة آلاف تغريدة، أكد من خلالها المستخدمون على الاستمرار في المطالبة بحقوقهم.
أحداث #السودان وكل تحرك شبابي في أي دولة يطالب بالحرية والعدالة والمساواه بشكل سلمي هو دليل علي إنه مازال فيه ناس بتحلم تعيش نضيفة رغم كل محاولات التزييف .— Joe (@youssef_hussen) ٢٠ ديسمبر ٢٠١٨
#مدن_السـودان_تنتفض
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @youssef_hussen
لو سكتوا ح يعدموهم .ماتخذلوهم افراد الجيش الفي عطبره ماتخذلوهم اللي وقفوا معاكم في عطبره ماتخذلوهم لوسكتوا ح يعدموهم ..لما يخاطروا عشانكم ماتخذلوهم وخلي كل جيش السودان يثق فيكم وينضم ليكم..— manal mohd✌ (@mnolahso) ١٩ ديسمبر ٢٠١٨
هو الجيش دا مش من الشعب ومش عايش نفس المعاناة #مدن_السودان_تنتفض #السودان
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @mnolahso
الخرطوم كتمت حرفياً، البلابل و شارع لفة جوبا مع الستين مقفول تماماً و ضرب نار و غاز مسييل للدموع و الازهري و الصحافه مولعه و عبيد ختم و الستين شلل تام ف الحركة دخلنا ف الجد حرفياً، م تتخاذلو و كملو♥️ #مدن_السودان_تنتفض2 #مدن_السودان_تنتفض #Civil_disobedience_in_Sudan— گب گيگ🍰 (@dody_mohd) ٢٠ ديسمبر ٢٠١٨
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @dody_mohd
وحرص الناشطون على نقل تفاصيل الاحتجاجات بشكل مباشر عبر صفحاتهم الشخصية في "فيسبوك" و"تويتر.
Downtown Khartoum, a little while ago. #مدن_السودان_تنتفض pic.twitter.com/zHD8R4Pj96— Ashraf El-Ga'aly (@dardachat) ٢٠ ديسمبر ٢٠١٨
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @dardachat
راجل ود رجال والله— H₭.🦋#مدن_السودان_تنتفض (@hebaberzzy) ٢٠ ديسمبر ٢٠١٨
انا جاي عشانك ✌🏽✌🏽✌🏽✌🏽✌🏽✌🏽 #مدن_السودان_تنتفض pic.twitter.com/nvKeXKfbVs
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @hebaberzzy
شارع الحرية— Nadia. (@osmanadia) ٢٠ ديسمبر ٢٠١٨
#مدن_السودان_تنتفض pic.twitter.com/wZZogB9pB0
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @osmanadia