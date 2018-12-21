#مدن_السودان_تنتفض لليوم الثاني حاصدة قتلى وجرحى

  • 21 ديسمبر/ كانون الأول 2018

تفاعل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في السودان وعدد من الدول العربية لليوم الثاني على التوالي مع الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في عدد من المدن السودانية بسبب غلاء المعيشة.

#مدن_السودان_تنتفض

مصدر الصورة Twitter @adiladam32636
Image caption مدن السودان تنتفض لليوم الثاني حاصدة قتلى وجرحى

وقتل 8 أشخاص على الأقل وأصيب العشرات خلال الاحتجاجات على ارتفاع أسعار الخبز والوقود، بحسب ما ذكره مسؤولون.

واستمر استخدام هاشتاغ #مدن_السودان_تنتفض الذي ظهر في أكثر من 35 ألف تغريدة ليبقى في صدارة قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في عدد من الدول.

#السودان / #civil_disobedience_in_sudan

وبالإضافة إلى هاشتاغ #مدن_السودان_تنتفض أطلق المستخدمون هاشتاغين آخرين: #السودان و #civil_disobedience_in_sudan (أي العصيان المدني في السودان) حاصدين أكثر من عشرة آلاف تغريدة، أكد من خلالها المستخدمون على الاستمرار في المطالبة بحقوقهم.

وحرص الناشطون على نقل تفاصيل الاحتجاجات بشكل مباشر عبر صفحاتهم الشخصية في "فيسبوك" و"تويتر.

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