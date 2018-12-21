تفاعل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في السودان وعدد من الدول العربية لليوم الثاني على التوالي مع الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في عدد من المدن السودانية بسبب غلاء المعيشة.

#مدن_السودان_تنتفض

مصدر الصورة Twitter @adiladam32636 Image caption مدن السودان تنتفض لليوم الثاني حاصدة قتلى وجرحى

وقتل 8 أشخاص على الأقل وأصيب العشرات خلال الاحتجاجات على ارتفاع أسعار الخبز والوقود، بحسب ما ذكره مسؤولون.

واستمر استخدام هاشتاغ #مدن_السودان_تنتفض الذي ظهر في أكثر من 35 ألف تغريدة ليبقى في صدارة قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في عدد من الدول.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ismatnabil ده الوقت المناسب لكل الناس وتحديدا للناس الفص تويتر وعندهم آلاف من المتابعين يقيفو وقفة حقيقية ومفيدة ضد ظلم الإنقاذ وفِي صف اهلهم وفِي صف المواطن البسيط فعلو هاشتاق #مدن_السودان_تنتفض واعملو ريتويت للفيديوهات التظاهرية...محتاجين كل المجتمع يتكاتف مع بعض ولو بأبسط الطرق — عصمت (@ismatnabil) ١٩ ديسمبر ٢٠١٨

#السودان / #civil_disobedience_in_sudan

وبالإضافة إلى هاشتاغ #مدن_السودان_تنتفض أطلق المستخدمون هاشتاغين آخرين: #السودان و #civil_disobedience_in_sudan (أي العصيان المدني في السودان) حاصدين أكثر من عشرة آلاف تغريدة، أكد من خلالها المستخدمون على الاستمرار في المطالبة بحقوقهم.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @youssef_hussen أحداث #السودان وكل تحرك شبابي في أي دولة يطالب بالحرية والعدالة والمساواه بشكل سلمي هو دليل علي إنه مازال فيه ناس بتحلم تعيش نضيفة رغم كل محاولات التزييف .

#مدن_السـودان_تنتفض — Joe (@youssef_hussen) ٢٠ ديسمبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @mnolahso لو سكتوا ح يعدموهم .ماتخذلوهم افراد الجيش الفي عطبره ماتخذلوهم اللي وقفوا معاكم في عطبره ماتخذلوهم لوسكتوا ح يعدموهم ..لما يخاطروا عشانكم ماتخذلوهم وخلي كل جيش السودان يثق فيكم وينضم ليكم..

هو الجيش دا مش من الشعب ومش عايش نفس المعاناة #مدن_السودان_تنتفض #السودان — manal mohd✌ (@mnolahso) ١٩ ديسمبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @dody_mohd الخرطوم كتمت حرفياً، البلابل و شارع لفة جوبا مع الستين مقفول تماماً و ضرب نار و غاز مسييل للدموع و الازهري و الصحافه مولعه و عبيد ختم و الستين شلل تام ف الحركة دخلنا ف الجد حرفياً، م تتخاذلو و كملو♥️ #مدن_السودان_تنتفض2 #مدن_السودان_تنتفض #Civil_disobedience_in_Sudan — گب گيگ🍰 (@dody_mohd) ٢٠ ديسمبر ٢٠١٨

وحرص الناشطون على نقل تفاصيل الاحتجاجات بشكل مباشر عبر صفحاتهم الشخصية في "فيسبوك" و"تويتر.